Эксперты TechBullion назвали самые лучшие нейросети мира

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
В ходе эксперимента изучались возможности сервисов, основу которых составляют фундаментальные модели собственной разработки. Соответствует такому требованию довольно ограниченное предложение, которое предоставляют США, Россия, Индия и Китай. Это наглядно показывает то, что только большие технологические и финансовые ресурсы должны быть задействованы в создании таких революционных технологий. Об этом пишет newsnn.ru.
Для оценки визуального качества изображений анализ включал различные данные, кроме того учитывалось, насколько точно созданное изображение отражает основную концепцию или идею промпта. Эксперты исходили из того, является ли изображение сбалансированным, а расположение его элементов — эстетически приятным, насколько успешно модель передала суть техники в случае с промптами, какие были заданы художественные стили (например, импрессионизм, киберпанк).
Вершину рейтинга среди лучших российских нейросетей заняла Kandinsky, которая была представлена аудитории в 2022 году. По мнению экспертов, преимуществами этой нейросети стали генерация произведений абстрактного искусства, создание визуально потрясающих композиций, подталкивающих зрителей к созерцательным размышлениям. Отмечается, что для создания грамотных запросов к таким «полотнам» необходимы хорошие знания в области концепций абстрактного искусства.
В десятку лучших вошла нейросеть YandexART, которая отлично справляется с созданием визуального контента. Также у этой сети достаточно высокие навыки в создании образов в различных стилях. Для достижения наилучшего результата стоит поэкспериментировать с формулировками запросов. На вершине рейтинга также оказались модели из Соединенных Штатов — Midjourney, SDXL Turbo и Dall-E 3.