Эксперты TechBullion назвали самые лучшие нейросети мира

В ходе эксперимента изучались возможности сервисов, основу которых составляют фундаментальные модели собственной разработки. Соответствует такому требованию довольно ограниченное предложение, которое предоставляют США, Россия, Индия и Китай. Это наглядно показывает то, что только большие технологические и финансовые ресурсы должны быть задействованы в создании таких революционных технологий. Об этом пишет newsnn.ru.