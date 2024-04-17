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Эксперты назвали преимущества сыворотки для лица

Эксперты назвали преимущества сыворотки для лица

17 апреля 2024, 10:37
Фото: Изображение Midjourney
Специалисты говорят, что сыворотка для лица способна повысить упругость и свежесть кожи за счет богатого набора питательных веществ. Косметологи объяснили различия между сывороткой и кремом для лица и помогли определиться с выбором продукта.

Производство сывороток в промышленных масштабах началось в 1980-х годах. Впоследствии они быстро завоевали популярность во всем мире и до сих пор остаются востребованными. Сыворотки входят в пятёрку незаменимых средств для ухода за лицом, передает newia.ru.

Сыворотки отличаются от кремов своим составом и текстурой: они более жидкие и прозрачные, часто имеют водную или гелевую основу, чтобы активные компоненты могли быстрее проникнуть в кожу.

Для сухого типа кожи больше подходят сыворотки на масляной основе. При первых признаках старения помогут сыворотки с антиоксидантами, аминокислотами, витаминами А и Е. Для глубокого очищения кожи подойдут сыворотки с AHA-кислотами, древесным углём, ниацинамидами. Для жирной кожи с воспалениями лучше выбирать сыворотки с цинком и экстрактом алоэ. Для чувствительной кожи — средства с растительными экстрактами.

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