Эксперты назвали преимущества сыворотки для лица

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Производство сывороток в промышленных масштабах началось в 1980-х годах. Впоследствии они быстро завоевали популярность во всем мире и до сих пор остаются востребованными. Сыворотки входят в пятёрку незаменимых средств для ухода за лицом, передает newia.ru.
Сыворотки отличаются от кремов своим составом и текстурой: они более жидкие и прозрачные, часто имеют водную или гелевую основу, чтобы активные компоненты могли быстрее проникнуть в кожу.
Для сухого типа кожи больше подходят сыворотки на масляной основе. При первых признаках старения помогут сыворотки с антиоксидантами, аминокислотами, витаминами А и Е. Для глубокого очищения кожи подойдут сыворотки с AHA-кислотами, древесным углём, ниацинамидами. Для жирной кожи с воспалениями лучше выбирать сыворотки с цинком и экстрактом алоэ. Для чувствительной кожи — средства с растительными экстрактами.