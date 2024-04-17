Эксперты назвали преимущества сыворотки для лица

Для сухого типа кожи больше подходят сыворотки на масляной основе. При первых признаках старения помогут сыворотки с антиоксидантами, аминокислотами, витаминами А и Е. Для глубокого очищения кожи подойдут сыворотки с AHA-кислотами, древесным углём, ниацинамидами. Для жирной кожи с воспалениями лучше выбирать сыворотки с цинком и экстрактом алоэ. Для чувствительной кожи — средства с растительными экстрактами.