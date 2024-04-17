Биолог Опарин рассказал о пользе березового сока

Опарин также поделился несколькими способами использования березового сока в кулинарии. Он отметил, что этот напиток можно пить самостоятельно или добавлять в различные рецепты, благодаря его слегка сладковатому вкусу и приятному аромату. Например, березовый сок можно добавить в фруктовый смузи или использовать его при приготовлении варенья, чтобы придать десерту нежность, аромат и полезные свойства. Также сок можно использовать в выпечке вместо сахара для добавления сладости и особого аромата березовых почек.