mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Биолог Опарин рассказал о пользе березового сока

Биолог Опарин рассказал о пользе березового сока

17 апреля 2024, 09:28
Фото: 1MI
Роман Опарин, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, рассказал о пользе березового сока.

По словам ученого, этот напиток получают путем подсочки ствола березы весной, до появления листьев. Собирать сок следует в момент появления первых почек на деревьях, так как он в этот период наиболее богат витаминами и минералами, пишут «Известия».

Опарин рассказал, что березовый сок имеет множество полезных свойств. Он очищает организм от токсинов, укрепляет иммунитет, улучшает работу печени и почек, а также снижает уровень холестерина в крови и улучшает обмен веществ. Кроме того, этот напиток обогащает организм необходимыми витаминами и минералами.

Однако Опарин предупредил, что людям с хроническими заболеваниями почек или печени не рекомендуется употреблять березовый сок.

Опарин также поделился несколькими способами использования березового сока в кулинарии. Он отметил, что этот напиток можно пить самостоятельно или добавлять в различные рецепты, благодаря его слегка сладковатому вкусу и приятному аромату. Например, березовый сок можно добавить в фруктовый смузи или использовать его при приготовлении варенья, чтобы придать десерту нежность, аромат и полезные свойства. Также сок можно использовать в выпечке вместо сахара для добавления сладости и особого аромата березовых почек.

Подпишитесь
«Судьи ждут, пока я умру»: Фатхулла Исхаков просит помощи у российских журналистов
Сегодня, 07:49
Восемь выходных дней ждут жителей Башкирии в мае 2024 года
Сегодня, 10:18
Бывший начальник городского управления гражданской защиты из Башкирии погиб на СВО
Сегодня, 10:47
Над Татарстаном сбили беспилотник
Сегодня, 10:08
Начальница Управления капитального строительства Башкирии обошлась домашним арестом
Сегодня, 09:58
В Башкирии на месте дороги образовался глубокий водоём
Сегодня, 09:32
"