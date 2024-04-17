Биолог Опарин рассказал о пользе березового сока

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
По словам ученого, этот напиток получают путем подсочки ствола березы весной, до появления листьев. Собирать сок следует в момент появления первых почек на деревьях, так как он в этот период наиболее богат витаминами и минералами, пишут «Известия».
Опарин рассказал, что березовый сок имеет множество полезных свойств. Он очищает организм от токсинов, укрепляет иммунитет, улучшает работу печени и почек, а также снижает уровень холестерина в крови и улучшает обмен веществ. Кроме того, этот напиток обогащает организм необходимыми витаминами и минералами.
Однако Опарин предупредил, что людям с хроническими заболеваниями почек или печени не рекомендуется употреблять березовый сок.
Опарин также поделился несколькими способами использования березового сока в кулинарии. Он отметил, что этот напиток можно пить самостоятельно или добавлять в различные рецепты, благодаря его слегка сладковатому вкусу и приятному аромату. Например, березовый сок можно добавить в фруктовый смузи или использовать его при приготовлении варенья, чтобы придать десерту нежность, аромат и полезные свойства. Также сок можно использовать в выпечке вместо сахара для добавления сладости и особого аромата березовых почек.