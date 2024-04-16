В Уфе произошла авария на канализационном коллекторе

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Ранее в Уфе размыло грунт на ул. Трамвайной. В связи с этим на данном участке временно перекрыли движение транспорта.
По данным городского управления транспорта и связи, на улице Трамвайной в районе остановки «Уфимский хлеб» прорвало ливневую канализацию «Уфаводоканала». Трубы ливневой канализации проходят вдоль трамвайных путей, поэтому потоки воды размыли грунт под путями.
Отмечается, что в результате аварии на улице Трамвайной произошло обрушение свода самотечного канализационного коллектора, диаметром 600 мм. Над устранением данной ситуации работают аварийные службы.