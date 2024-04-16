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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

В Уфе произошла авария на канализационном коллекторе

В Уфе произошла авария на канализационном коллекторе

16 апреля 2024, 07:25
Над устранением последствий аварии работают специалисты, сообщил глава администрации Калининского района Газизьян Ахмедьянов.

Ранее в Уфе размыло грунт на ул. Трамвайной. В связи с этим на данном участке временно перекрыли движение транспорта.

По данным городского управления транспорта и связи, на улице Трамвайной в районе остановки «Уфимский хлеб» прорвало ливневую канализацию «Уфаводоканала». Трубы ливневой канализации проходят вдоль трамвайных путей, поэтому потоки воды размыли грунт под путями.

Отмечается, что в результате аварии на улице Трамвайной произошло обрушение свода самотечного канализационного коллектора, диаметром 600 мм. Над устранением данной ситуации работают аварийные службы.

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Новости Башкирии
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