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Published Сегодня, 04:43

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Updated Сегодня, 04:50

В Башкирии бывший гаишник получит от МВД крупное пособие за травму на работе

В Уфе МВД выплатит бывшему сотруднику ГИБДД 3,1 млн рублей

16 апреля 2024, 04:43
Фото: 1MI

В Башкирии бывший гаишник получит от МВД крупное пособие за травму на работе

Из-за этого мужчина получил инвалидность.

Ленинский районный суд Уфы рассмотрел дело экс-полицейского, который год назад занимал должность заместителя командира роты полка ДПС ГИБДД Управления МВД РФ по Уфе. Во время службы капитан полиции поскользнулся, ударился головой и потерял сознание. В результате падения он получил серьёзное сотрясение мозга. Такое течение обстоятельств вскоре привели к увольнению из МВД, а сам сотрудник ГИБДД получил группу инвалидности.

Однако на бывшей работе ему отказались выплачивать единовременное пособие. Тогда пострадавший составил исковое заявление в судебные инстанции. В итоге суд удовлетворил иск бывшего полицейского, отметив наличие свидетелей при получении им травмы головы. Теперь МВД по Башкирии обязаны выплатить своему коллеге 3,1 млн рублей в качестве единовременного пособия за ущерб здоровью, полученный на работе.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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