В Уфе МВД выплатит бывшему сотруднику ГИБДД 3,1 млн рублей

Ленинский районный суд Уфы рассмотрел дело экс-полицейского, который год назад занимал должность заместителя командира роты полка ДПС ГИБДД Управления МВД РФ по Уфе. Во время службы капитан полиции поскользнулся, ударился головой и потерял сознание. В результате падения он получил серьёзное сотрясение мозга. Такое течение обстоятельств вскоре привели к увольнению из МВД, а сам сотрудник ГИБДД получил группу инвалидности.