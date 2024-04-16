В Уфе МВД выплатит бывшему сотруднику ГИБДД 3,1 млн рублей

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
Ленинский районный суд Уфы рассмотрел дело экс-полицейского, который год назад занимал должность заместителя командира роты полка ДПС ГИБДД Управления МВД РФ по Уфе. Во время службы капитан полиции поскользнулся, ударился головой и потерял сознание. В результате падения он получил серьёзное сотрясение мозга. Такое течение обстоятельств вскоре привели к увольнению из МВД, а сам сотрудник ГИБДД получил группу инвалидности.
Однако на бывшей работе ему отказались выплачивать единовременное пособие. Тогда пострадавший составил исковое заявление в судебные инстанции. В итоге суд удовлетворил иск бывшего полицейского, отметив наличие свидетелей при получении им травмы головы. Теперь МВД по Башкирии обязаны выплатить своему коллеге 3,1 млн рублей в качестве единовременного пособия за ущерб здоровью, полученный на работе.