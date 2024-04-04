ИП Вайсброт из Октябрьского угрожает редакции «Медиакорсеть» судебным иском

В ходе изучения дела корреспондентом было обнаружено множество несостыковок допущенных следствием, из-за чего можно предположить, что оно сфабриковано. В статье рассказывается история обвиняемой, также было предоставлено слово второй стороне, они свою позицию обозначать не стали, а сразу приступили к угрозам, кроме этого было обозначено решения налоговых органов о проверке ИП «Вайсброт».