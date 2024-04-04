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ИП Вайсброт из Октябрьского угрожает редакции «Медиакорсеть» судебным иском

ИП Вайсброт из Октябрьского угрожает редакции «Медиакорсеть» судебным иском

4 апреля 2024, 08:25
Фото: 1MI
Все из-за статьи, в которой корреспондент издания рассказала о судебном иске предпринимательницы в отношении матери двоих детей.

Накануне, после публикации материала «Маму двоих детей из Башкирии обвинили в хищении четырех миллионов рублей» в котором корреспондент издания рассказала о странном уголовном деле, в отношении бывшего бухгалтера частного предпринимателя ИП Вайсброт, от нее стали поступать угрозы судебным иском.

В ходе изучения дела корреспондентом было обнаружено множество несостыковок допущенных следствием, из-за чего можно предположить, что оно сфабриковано. В статье рассказывается история обвиняемой, также было предоставлено слово второй стороне, они свою позицию обозначать не стали, а сразу приступили к угрозам, кроме этого было обозначено решения налоговых органов о проверке ИП «Вайсброт».

Маму двоих детей из Башкирии обвинили в хищении четырех миллионов рублей
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«В суд часто обращаются из-за обиды. Но одной обиды мало, чтобы выиграть дело о защите чести, достоинстве и деловой репутации. Но в тексте клеветы нет. Редакция проверяет данные, о которых пишет. Подчеркнем, что сотрудник, которому угрожают, вправе обратиться в правоохранительные органы с заявлением о воспрепятствовании деятельности журналиста», — отмечает юрист «Медиакорсеть».

#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии
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