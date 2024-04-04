ИП Вайсброт из Октябрьского угрожает редакции «Медиакорсеть» судебным иском

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Накануне, после публикации материала «Маму двоих детей из Башкирии обвинили в хищении четырех миллионов рублей» в котором корреспондент издания рассказала о странном уголовном деле, в отношении бывшего бухгалтера частного предпринимателя ИП Вайсброт, от нее стали поступать угрозы судебным иском.
В ходе изучения дела корреспондентом было обнаружено множество несостыковок допущенных следствием, из-за чего можно предположить, что оно сфабриковано. В статье рассказывается история обвиняемой, также было предоставлено слово второй стороне, они свою позицию обозначать не стали, а сразу приступили к угрозам, кроме этого было обозначено решения налоговых органов о проверке ИП «Вайсброт».
«В суд часто обращаются из-за обиды. Но одной обиды мало, чтобы выиграть дело о защите чести, достоинстве и деловой репутации. Но в тексте клеветы нет. Редакция проверяет данные, о которых пишет. Подчеркнем, что сотрудник, которому угрожают, вправе обратиться в правоохранительные органы с заявлением о воспрепятствовании деятельности журналиста», — отмечает юрист «Медиакорсеть».