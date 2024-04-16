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Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

В Башкирии лучшим медработникам будут выплачивать по 50 тысяч рублей

В Башкирии увеличили единовременное денежное поощрение для лучших врачей

16 апреля 2024, 07:53
Фото: 1MI

В Башкирии лучшим медработникам будут выплачивать по 50 тысяч рублей

Размер премии вырос больше чем в два раза.

В Башкирии было принято решение увеличить размер единовременного денежного поощрения для лучших врачей. Согласно новому постановлению правительства региона, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации республики, теперь лучшие врачи будут получать 50 тысяч рублей, вместо прежних 20 тысяч. Это изменение также было внесено в постановление правительства республики.

Кроме того, начиная с этого года, терапевты, педиатры и врачи общей практики, работающие в отдалённых и малонаселенных районах республики, получают выплаты в размере 3 миллионов рублей.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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