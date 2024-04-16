В Башкирии увеличили единовременное денежное поощрение для лучших врачей

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В Башкирии было принято решение увеличить размер единовременного денежного поощрения для лучших врачей. Согласно новому постановлению правительства региона, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации республики, теперь лучшие врачи будут получать 50 тысяч рублей, вместо прежних 20 тысяч. Это изменение также было внесено в постановление правительства республики.
Кроме того, начиная с этого года, терапевты, педиатры и врачи общей практики, работающие в отдалённых и малонаселенных районах республики, получают выплаты в размере 3 миллионов рублей.