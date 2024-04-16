В Башкирии увеличили единовременное денежное поощрение для лучших врачей

В Башкирии было принято решение увеличить размер единовременного денежного поощрения для лучших врачей. Согласно новому постановлению правительства региона, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации республики, теперь лучшие врачи будут получать 50 тысяч рублей, вместо прежних 20 тысяч. Это изменение также было внесено в постановление правительства республики.