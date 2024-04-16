Эксперт: Байден сомневается в серьезности ударов Ирана по Израилю

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
По сведениям политолога Алексея Ярошенко, первым об атаке сообщил Белый дом. Президент Соединенных Штатов Джо Байден неоднократно давал понять, что поддержит еврейское государство. Однако по итогу выяснилось, что качественно защитить Израиль американцы не смогли, что является очень неловкой ситуацией для Байдена. Слова эксперта приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ярошенко считает, что американские налогоплательщики могут поинтересоваться: если Иран способен нанести удар по союзнику США, то куда было потрачены их деньги?
Политолог отмечает, что все попытки Байдена доказать фиктивность атаки Ирана — не что иное, как бессмысленное самовнушение.
Все ракеты и беспилотники, выпущенные Исламской республикой, стоят недешево, поэтому утверждать, что столько денег было потрачено на подготовку фиктивной атаки — неверно. Боевые действия — весьма дорогое мероприятие, чтобы быть фиктивными, резюмировал эксперт.