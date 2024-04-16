Эксперт: Байден сомневается в серьезности ударов Ирана по Израилю

По сведениям политолога Алексея Ярошенко, первым об атаке сообщил Белый дом. Президент Соединенных Штатов Джо Байден неоднократно давал понять, что поддержит еврейское государство. Однако по итогу выяснилось, что качественно защитить Израиль американцы не смогли, что является очень неловкой ситуацией для Байдена. Слова эксперта приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».