Мужчину, напавшего с ножом на полицейских в Уфе, доставили в РКБ им. Куватова

В ходе сегодняшнего инцидента на улице Карла Маркса в Уфе неизвестный мужчина ранил себя и двух сотрудников полиции ножом. Как сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава РБ, нападавшего на скорой помощи доставили в РКБ им. Куватова. Одного из пострадавших сотрудников МВД — в госпиталь ветеранов войн, другой полицейский от медицинской помощи отказался.