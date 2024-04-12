Мужчину, напавшего с ножом на полицейских в Уфе, доставили в РКБ им. Куватова

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В ходе сегодняшнего инцидента на улице Карла Маркса в Уфе неизвестный мужчина ранил себя и двух сотрудников полиции ножом. Как сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава РБ, нападавшего на скорой помощи доставили в РКБ им. Куватова. Одного из пострадавших сотрудников МВД — в госпиталь ветеранов войн, другой полицейский от медицинской помощи отказался.
Известно, что медики оценивают состояние полицейского как удовлетворительное.
— Проведено ПХО раны. Направлен на амбулаторное лечение, — сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава.
Нападавший, по информации министерства, нападавший в состоянии средней тяжести.
Напомним, инцидент произошел ранее сегодня на улице Карла Маркса. По одной из версий, мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, ходил по улице с ножом в руках, а позднее напал с ним на сотрудников полиции.
Кроме того, по данным тг-канала SHOT, мужчина нанес себе несколько порезов ножом и разговаривал сам с собой.