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Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Мужчину, напавшего с ножом на полицейских в Уфе, доставили в РКБ им. Куватова

Мужчину, напавшего с ножом на полицейских в Уфе, доставили в РКБ им. Куватова

12 апреля 2024, 08:41
Фото: 1MI
Состояние агрессора, а также пострадавших от его действий сотрудников полиции прокомментировали в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

В ходе сегодняшнего инцидента на улице Карла Маркса в Уфе неизвестный мужчина ранил себя и двух сотрудников полиции ножом. Как сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава РБ, нападавшего на скорой помощи доставили в РКБ им. Куватова. Одного из пострадавших сотрудников МВД — в госпиталь ветеранов войн, другой полицейский от медицинской помощи отказался.

Известно, что медики оценивают состояние полицейского как удовлетворительное.

— Проведено ПХО раны. Направлен на амбулаторное лечение, — сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава.

Нападавший, по информации министерства, нападавший в состоянии средней тяжести.

Напомним, инцидент произошел ранее сегодня на улице Карла Маркса. По одной из версий, мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, ходил по улице с ножом в руках, а позднее напал с ним на сотрудников полиции.

Кроме того, по данным тг-канала SHOT, мужчина нанес себе несколько порезов ножом и разговаривал сам с собой.

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Полиция#Минздрав#Новости Башкирии#Нападение
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