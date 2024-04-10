mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Глава «Уральской Стали» Денис Сафин пожертвовал 100 млн пострадавшим от наводнения

Глава «Уральской Стали» Денис Сафин пожертвовал 100 млн пострадавшим от наводнения

10 апреля 2024, 12:29
Фото: Уральская Сталь
Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин через благотворительный фонд направил 100 миллионов рублей личных средств на помощь пострадавшим от наводнения.

Во вторник, 9 апреля, Денис Сафин провел совещание в оперативном противопаводковом штабе, действующем на предприятии «Уральская Сталь», входящем в группу компаний «Уральская Сталь» вместе с Загорским трубным заводом, передает 56orb.ru.

С момента начала эвакуации добровольцы комбината активно помогают пострадавшим и принимают участие в борьбе с наводнением. Спецтехника была направлена на затопленные территории для предоставления помощи.

Руководитель Денис Сафин подчеркнул, что предприятие стремится обеспечить максимально оперативную и эффективную помощь Орску и Новотроицку.

В пункты временного размещения пострадавших было доставлено 350 коек с комплектами постельного белья. Ежедневно туда направляются по два грузовика с гуманитарной помощью и продуктами питания: консервами, печеньем, крупами. Также организована доставка около 50 тысяч литров бутилированной воды.

Управляющий директор «Уральской Стали» Сергей Журавлев сообщил о разработанном графике поставок гуманитарной помощи. Например, 10 апреля доставляют одеяла, подушки и матрасы. Загорский трубной завод из Москвы отправил фуры с другими необходимыми товарами. Сотрудники комбината следят за ситуацией и продолжают закупки необходимых материалов.

Благотворительный фонд «Содействие развитию Новотроицка» открыл расчетный счет для сбора средств на помощь пострадавшим. Все операции находятся под строгим контролем руководства «Уральской Стали». Денис Сафин передал 100 миллионов рублей собственных средств именно в этот фонд.

В результате наводнения пострадали дома сотен семей сотрудников комбината. Предприятие обещало им помочь в восстановлении домохозяйств. Принято решение оплатить рабочие часы по среднему тарифу для пострадавших сотрудников и волонтеров комбината.

«Уральская Сталь» активно участвует в профилактических мероприятиях по борьбе с наводнениями в Новотроицке. Проведены работы по укреплению дамбы вдоль реки Урал, которую планируется реконструировать после окончания чрезвычайной ситуации. Также планируется оказать помощь приютам для животных в Орске и Новотроицке.

Подпишитесь
В Уфе возобновили строительство мечети «Ар-Рахим»
Сегодня, 09:23
Эксклюзив. Незаконно осужденный подросток из Уфы вышел на связь с журналистами
Сегодня, 09:24
У спасателей Башкирии появился новый четвероногий помощник
Сегодня, 09:34
В Уфе часть местного кладбища отдали под проведение религиозных обрядов
Сегодня, 05:34
В Буздякском районе республики загорелась мечеть
Сегодня, 05:00
Известны подробности дела школьника, которого незаконно осудили в Башкирии
Сегодня, 04:16
"