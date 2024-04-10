Глава «Уральской Стали» Денис Сафин пожертвовал 100 млн пострадавшим от наводнения

В пункты временного размещения пострадавших было доставлено 350 коек с комплектами постельного белья. Ежедневно туда направляются по два грузовика с гуманитарной помощью и продуктами питания: консервами, печеньем, крупами. Также организована доставка около 50 тысяч литров бутилированной воды.