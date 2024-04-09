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Updated Сегодня, 15:46

Роспотребнадзор назвал фейком голосовое о качестве воды в Башкирии

Роспотребнадзор назвал фейком голосовое о качестве воды в Башкирии

9 апреля 2024, 15:44
Фото: Изображение Midjourney
Роспотребнадзоре по Башкирии назвал фейком голосовое сообщение, которое распространили по мессенджерам, о качестве воды в регионе. Комментарий ведомство оставило в Telegram-канале.

Управление уточнило, что эпидемиологическая ситуация в республике спокойная, регулируемая. Роста заболеваемости нет, а качество воды контролируется с помощью проведения лабораторных анализов и в подтопляемых зонах.

Сотрудники ведомства советуют проводить самостоятельную дезинфекцию помещений и территорий, обработку туалетов, помойных ям и мусорных ящиков, колодцев и скважин после наводнения.

Там отметили, что гуляющее по мессенджерам сообщение фейк. В нем говорится, чтобы жители Башкирии не пили воду из-под крана. Якобы после этого можно стать пациентом скорой помощи со рвотой и расстройством кишечника.

Кроме того, с сегодняшнего дня в течение 10 дней решено отвечать на вопросы о качестве воды. Будут даны рекомендации по вопросам профилактики инфекционных болезней, использования воды и дезинфекции жилища.

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#Общество#Башкортостан#Роспотребнадзор#Питьевая вода#Затопление#Марина Шорина#Вода
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