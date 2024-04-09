Роспотребнадзор назвал фейком голосовое о качестве воды в Башкирии

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Управление уточнило, что эпидемиологическая ситуация в республике спокойная, регулируемая. Роста заболеваемости нет, а качество воды контролируется с помощью проведения лабораторных анализов и в подтопляемых зонах.
Сотрудники ведомства советуют проводить самостоятельную дезинфекцию помещений и территорий, обработку туалетов, помойных ям и мусорных ящиков, колодцев и скважин после наводнения.
Там отметили, что гуляющее по мессенджерам сообщение фейк. В нем говорится, чтобы жители Башкирии не пили воду из-под крана. Якобы после этого можно стать пациентом скорой помощи со рвотой и расстройством кишечника.
Кроме того, с сегодняшнего дня в течение 10 дней решено отвечать на вопросы о качестве воды. Будут даны рекомендации по вопросам профилактики инфекционных болезней, использования воды и дезинфекции жилища.