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Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Мост в Башкирии закрыли после затопления

Мост в Башкирии закрыли после затопления

2 апреля 2024, 15:58
Фото: 1MI
В Кармаскалинском районе закрыли движение по мосту через реку Уршак. Об этом стало известно Telegram-каналу bash dtp official.

Из-за подъема уровня паводковых вод между населенными пунктами Камчалытамак и Староянбеково пропала дорога. Мост проходит по км 51+992 трассы Кармаскалы — Адзитарово — Давлеканово — Толбазы.

Об открытии обещали сообщить дополнительно. Ранее в МЧС уведомляли, что речка Уршак только близка к разливу. Там уровень воды за сутки поднялся на 96 см.

МЧС обещало, что будет держать ситуацию на контроле. При необходимости нужно звонить в экстренные службы. Со списком населенных пунктов, которые могут быть затоплены в этом году, — в материале Mkset.

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