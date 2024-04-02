Мост в Башкирии закрыли после затопления

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Из-за подъема уровня паводковых вод между населенными пунктами Камчалытамак и Староянбеково пропала дорога. Мост проходит по км 51+992 трассы Кармаскалы — Адзитарово — Давлеканово — Толбазы.
Об открытии обещали сообщить дополнительно. Ранее в МЧС уведомляли, что речка Уршак только близка к разливу. Там уровень воды за сутки поднялся на 96 см.
МЧС обещало, что будет держать ситуацию на контроле. При необходимости нужно звонить в экстренные службы. Со списком населенных пунктов, которые могут быть затоплены в этом году, — в материале Mkset.