Премьер-министр Башкирии попросил жителей готовиться к тяжёлым временам

Власти хотят, чтоб башкирцы предусмотрели меры безопасности для себя и семьи, держали наготове вещи и предусмотрели условия жизни скота, птицы и домашних питомцев. При наихудшем сценарии пострадают 313 населенных пунктов и 86 тысяч человек. В Башкирии насчитали 276 мест для временного размещения людей.