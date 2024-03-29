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Published Сегодня, 14:53

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Updated Сегодня, 14:55

Премьер-министр Башкирии попросил жителей готовиться к тяжёлым временам

Премьер-министр Башкирии попросил жителей готовиться к тяжёлым временам

29 марта 2024, 14:53
Фото: mkset.ru
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров обратился к жителям и попросил позаботиться о вещах и скоте. Все из-за паводка.

Чиновник написал в своем Telegram-канале, что после первых осадков в регионе активно тает снег. В ближайшую неделю синоптики якобы ждут аномальные температуры, что грозит подтоплением ряду территорий.

Власти хотят, чтоб башкирцы предусмотрели меры безопасности для себя и семьи, держали наготове вещи и предусмотрели условия жизни скота, птицы и домашних питомцев. При наихудшем сценарии пострадают 313 населенных пунктов и 86 тысяч человек. В Башкирии насчитали 276 мест для временного размещения людей.

Также для подготовки к паводку башкирские крупные водохранилища сбрасывают воды. Это коснулось Нугушского, Юмагузинского и Павловского водохранилищ. Гидротехнические сооружения функционируют в прежнем порядке.

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#Общество#Паводок#Башкортостан#Половодье#Андрей Назаров#Затопление#Марина Шорина
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