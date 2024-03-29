Премьер-министр Башкирии попросил жителей готовиться к тяжёлым временам

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Чиновник написал в своем Telegram-канале, что после первых осадков в регионе активно тает снег. В ближайшую неделю синоптики якобы ждут аномальные температуры, что грозит подтоплением ряду территорий.
Власти хотят, чтоб башкирцы предусмотрели меры безопасности для себя и семьи, держали наготове вещи и предусмотрели условия жизни скота, птицы и домашних питомцев. При наихудшем сценарии пострадают 313 населенных пунктов и 86 тысяч человек. В Башкирии насчитали 276 мест для временного размещения людей.
Также для подготовки к паводку башкирские крупные водохранилища сбрасывают воды. Это коснулось Нугушского, Юмагузинского и Павловского водохранилищ. Гидротехнические сооружения функционируют в прежнем порядке.