МЧС Башкирии раскрыло данные по затопленным территориям

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
После потепления снег стал таять еще активнее, а потому вскрылись малые степные реки. Среди них Уршак, Стерля, Узень и другие, передает пресс-служба ведомства.
В МЧС контролируется 34 инцидента, связанные с подтоплением 12 жилых домов, 184 участков, семи дорог и девяти мостов. Как правило, топит в западных и южных районах республики, а также территории между ними.
Сегодня стало известно о первых жертвах паводка в Уфе. Паводковые воды достигли участка длиной в 200 метров. Сейчас уточняется, кто в СНТ «Восход-1» находится в зоне риска.