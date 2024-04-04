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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

В Башкирии затопило 12 домов

МЧС Башкирии раскрыло данные по затопленным территориям

4 апреля 2024, 13:36
Фото: МЧС по РБ

В Башкирии затопило 12 домов

В главном управлении МЧС России по Башкирии зарегистрировали 268 обращений из-за подтоплений талыми водами.

После потепления снег стал таять еще активнее, а потому вскрылись малые степные реки. Среди них Уршак, Стерля, Узень и другие, передает пресс-служба ведомства.

В МЧС контролируется 34 инцидента, связанные с подтоплением 12 жилых домов, 184 участков, семи дорог и девяти мостов. Как правило, топит в западных и южных районах республики, а также территории между ними.

Сегодня стало известно о первых жертвах паводка в Уфе. Паводковые воды достигли участка длиной в 200 метров. Сейчас уточняется, кто в СНТ «Восход-1» находится в зоне риска.

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#Общество#Паводок#Башкортостан#МЧС#Затопление#МЧС Башкирии#Марина Шорина
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