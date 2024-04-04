Врач Уланкина предупредила о серьезных последствиях от переизбытка натрия

Также избыток натрия увеличивает жажду и мочеиспускание, что создает дополнительную нагрузку на почки и повышает риск образования почечных камней. Кроме того, он может привести к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы, вызывая повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.