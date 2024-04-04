Врач Уланкина предупредила о серьезных последствиях от переизбытка натрия

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Натрий является важным элементом, необходимым для поддержания баланса воды и соли, контроля артериального давления и передачи электрических импульсов. Он также помогает доставлять питательные вещества в клетки и выводить продукты метаболизма из организма, пишут «Известия».
Однако современный человек употребляет избыточное количество натрия, особенно из-за привычки излишне подсаливать пищу и потребления полуфабрикатов и фастфуда, содержащих большое количество соли. Избыток натрия ведет к задержке жидкости в организме, что может вызвать отеки и проблемы с работой внутренних органов.
Также избыток натрия увеличивает жажду и мочеиспускание, что создает дополнительную нагрузку на почки и повышает риск образования почечных камней. Кроме того, он может привести к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы, вызывая повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежедневно необходимо употреблять не более 2000 мг натрия, что примерно равно чайной ложке поваренной соли. В России жители потребляют около 12 г соли в день, почти в 2,5 раза больше рекомендуемой нормы.
Чтобы снизить употребление натрия, рекомендуется не досаливать пищу, использовать больше пряностей и трав при готовке, а также минимизировать потребление готовых соусов, полуфабрикатов, фастфуда, солений и маринадов. Такие меры помогут сохранить здоровье и избежать серьезных проблем, связанных с избытком натрия.