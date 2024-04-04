Врач Тимощенко назвала заболевания, которые могут обостриться весной

По сообщению NEWS.ru, в начале весны часто возникают обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, язвенная болезнь и функциональная диспепсия, рассказала Анастасия Тимощенко. В это время люди могут испытывать снижение настроения и эмоциональную неустойчивость, особенно те, кто страдает тревожным типом личности или депрессивными расстройствами, что может привести к психическим заболеваниям.