Врач Тимощенко назвала заболевания, которые могут обостриться весной

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
По сообщению NEWS.ru, в начале весны часто возникают обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, язвенная болезнь и функциональная диспепсия, рассказала Анастасия Тимощенко. В это время люди могут испытывать снижение настроения и эмоциональную неустойчивость, особенно те, кто страдает тревожным типом личности или депрессивными расстройствами, что может привести к психическим заболеваниям.
Также врач рассказала о причине обострения аллергических реакций весной. По ее словам, это происходит из-за большого содержания в воздухе пыли, пыльцы растений и первоцветов. Это же является причиной обострения бронхиальной астмы.
Дефицит витаминов в это время года может снизить иммунитет, что увеличивает риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями. Нарушения гормонального фона также могут вызвать обострение дерматологических заболеваний, включая атопический дерматит.