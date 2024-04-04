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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Врач Тимощенко назвала заболевания, которые могут обостриться весной

4 апреля 2024, 12:04
Терапевт Анастасия Тимощенко отмечает, что с приходом весны у людей часто наблюдаются обострения проблем с желудочно-кишечным трактом, психическими расстройствами и аллергиями. За зиму иммунитет ослабляется, что увеличивает вероятность заражения острыми респираторными вирусными инфекциями весной.

По сообщению NEWS.ru, в начале весны часто возникают обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, язвенная болезнь и функциональная диспепсия, рассказала Анастасия Тимощенко. В это время люди могут испытывать снижение настроения и эмоциональную неустойчивость, особенно те, кто страдает тревожным типом личности или депрессивными расстройствами, что может привести к психическим заболеваниям.

Также врач рассказала о причине обострения аллергических реакций весной. По ее словам, это происходит из-за большого содержания в воздухе пыли, пыльцы растений и первоцветов. Это же является причиной обострения бронхиальной астмы.

Дефицит витаминов в это время года может снизить иммунитет, что увеличивает риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями. Нарушения гормонального фона также могут вызвать обострение дерматологических заболеваний, включая атопический дерматит.

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