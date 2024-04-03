Маму двоих детей из Башкирии обвинили в хищении четырех миллионов рублей

Как сообщила в судебном заседании Орловская, она занимала должность бухгалтера в ООО «Грин» и там она действительно составляла документы о принятии макулатуры. Только вот приемом этой макулатуры занималось якобы «Грин», а не ИП. ИП к этой деятельности никакого отношения не имеет. К тому же документация о том, что ИП тоже имеет доход от реализации макулатуры, появилась примерно в одно время с обвинениями в адрес Орловской. На заседании суда 24 марта в городе Октябрьский присутствовал и журналист издания «МКсеть», который вел аудиозапись защитной речи Оксаны: