Маму двоих детей из Башкирии обвинили в хищении четырех миллионов рублей

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 09:49
В городе Октябрьский началось рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении местной жительницы Оксаны Орловской, которая работала бухгалтером в коммерческом предприятии ООО «Грин». Сейчас мама двоих детей находится под домашним арестом, а всеми походами в магазин, школами и кружками занимаются ее престарелые родители. Бывший работодатель Оксаны занимается приемом и реализацией вторсырья. По версии обвинения Орловская, работая бухгалтером в этой организации, на протяжении трех лет похищала деньги из кассы индивидуального предпринимателя Валентины Вайсброт. За три года, согласно обвинению, она похитила более 4 миллионов рублей.
Семья в Октябрьском известная и как говорят, уважаемая. Только вот из обвинения не совсем ясно, как бухгалтер одной организации может похитить деньги, принадлежащие другому юридическому лицу. Также не понятно, как пропажу крупных сумм можно было не замечать в течение трёх лет. Следствие объясняет это тем, что Валентина Вайсброт, занимала офис в ООО «Грин».
Уголовное дело на четыре миллиона рублей
Оксана Орловская считает, что её уголовное преследование стало результатом заявления Вайсброт и недопустимых доказательств со стороны следствия. В суде уже состоялись два слушания. Обвиняемая жительница Октябрьского рассказала свою версию произошедшего.
«Денежные средства мошенническим путём я не похищала. Возникшую ситуацию я объяснила в своих показаниях, что по поручению главного бухгалтера Мухаметзяновой в её отсутствие я периодически заполняла тетрадь для внесения в нее сведений по мере поступления квитанций, которые находились на столе Мухаметзяновой. По существу предъявленного обвинения хочу пояснить, что прежде всего отсутствует событие преступления, которое описано следователем в обвинении. Следственный орган сделал вывод о преступлении на основе бухгалтерии, наспех составленной Вайсброт», — высказалась Орловская в зале суда.
Новая фамилия Мухаметзяновой в этом деле фигурирует не случайно. Дело в том, что ответственным лицом за всю бухгалтерию ИП «Вайсброт» якобы является именно она, а не Орловская. Как утверждает Орловская, фирма Валентины Вайсброт никогда не занималась приёмом вторсырья, в отличие от ООО «Грин». При этом из материалов дела следует, что ИП «Вайсброт» тоже вела такую деятельность, организуя приём вторсырья от населения и организаций. Но почему тогда именно Орловская занималась оформлением документов о приеме макулатуры в ИП «Вайсброт», хотя работала в ООО «Грин»?
Как сообщила в судебном заседании Орловская, она занимала должность бухгалтера в ООО «Грин» и там она действительно составляла документы о принятии макулатуры. Только вот приемом этой макулатуры занималось якобы «Грин», а не ИП. ИП к этой деятельности никакого отношения не имеет. К тому же документация о том, что ИП тоже имеет доход от реализации макулатуры, появилась примерно в одно время с обвинениями в адрес Орловской. На заседании суда 24 марта в городе Октябрьский присутствовал и журналист издания «МКсеть», который вел аудиозапись защитной речи Оксаны:
«ИП Вайсброт не занималась никогда приёмом вторсырья, — рассказывает Оксана Орловская. — Документы об этом, а именно договор ответственного хранения от 09.01.22 г. и договор возмездного оказания бухгалтерских услуг от 10.01.22 г. были фактически составлены его участниками не ранее февраля 2023 года. То есть тогда, когда Вайсборт решила инсценировать в отношении меня уголовное преследование. Это бесспорное обстоятельство доказывает совокупность данных, которые следствие пыталось укрыть. Заявление о преступлении подано 06.02.2023 г. Журналы учёта принятого сырья и принятых денежных средств не только не были приложены к заявлению, но и вне выставлялись Вайброт до августа 2023 года. То есть только в августе 23 года указанные журналы были представлены следствию», — заявила Орловская суду.
Сделали крайней
Подоплека, по мнению Оксаны еще и в том, что ООО «Грин» якобы активно использует наличные средства. Семья Вайсброт решила зачем-то обвинить ее в мошенничестве. Как считает бывший бухгалтер, вменяемая сумма похищенного не соответствует действительности, поскольку такого объема выручки, о которой заявляет Вайсброт, не было, что можно установить через налоговую инспекцию. Любопытным для нас стал и тот факт, что следствие по уголовному делу категорически отказалось запрашивать сведения из налоговой в отношении частного предпринимателя. Наша редакция направила запрос в ФНС по делу Вайсборт и вот какой ответ мы получили.
«Сообщаем, что изложенная в обращении Орловской информация в отношении ООО „Грин“ и индивидуального предпринимателя Вайсброт принята к сведению и будет использована налоговыми органами Республики Башкортостан по месту учёта перечисленных в обращении лиц при проведении контрольных мероприятий. В случае установления нарушений законодательства о налогах и сборах по результатам проведенных мероприятий налогового контроля виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности», — прокомментировали ситуацию в Федеральной налоговой службе РБ.
Сторона Вайсборт
Вторая сторона данной ситуации в лице Вайсборт отказалась отвечать на подробные вопросы нашего журналиста пока не будет вынесен приговор для Орловской, в ответ мы получили лишь это сообщение:
«На сегодняшний день идут судебные разбирательства с Орловской О. Г. , на которую заведено уголовное дело по ст. 159 ч. 4. Обвиняемая находится под домашним арестом с 08.02 до вынесения приговора. Все комментарии после вынесения приговора. Любая клевета в мой адрес и касающаяся моей семьи опубликованная в СМИ будет использована в суде».
Не ясно, на что в этом деле рассчитывала сторона обвинения? Ведь сведения из налоговой рано или поздно может запросить суд, тогда вероятно, ситуация прояснится и обвинение может запросто развалится. Кстати, о суде. Журналисты редакции посетили заседание Октябрьского городского суда 24 марта. Судья Марат Давлетшин удалил корреспондентов из зала суда за просьбу разрешить видеосъемку процесса — безусловное право журналиста. Пришлось обращаться к председателю суда. Редакция будет следить за развитием событий, по данной истории направлены редакционные запросы.