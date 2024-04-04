Буцаев рассказал о работе реестра утилизаторов в рамках РОП

Мероприятие состоялось в Москве. Как отметил Денис Буцаев, утилизаторы имеют большое значение в системе РОП, и созданный реестр отстаивает интересы всех добросовестных участников реформы. Он сказал, что исполнять обязанности в рамках РОП можно в том числе путем заключения договора с утилизатором, включенным в реестр. По словам Буцаева, в РЭО видят заинтересованность утилизаторов в диалоге на эту тему и реестр уже работает и активно наполняется, пишет newsnn.ru.