Буцаев рассказал о работе реестра утилизаторов в рамках РОП

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:02
Мероприятие состоялось в Москве. Как отметил Денис Буцаев, утилизаторы имеют большое значение в системе РОП, и созданный реестр отстаивает интересы всех добросовестных участников реформы. Он сказал, что исполнять обязанности в рамках РОП можно в том числе путем заключения договора с утилизатором, включенным в реестр. По словам Буцаева, в РЭО видят заинтересованность утилизаторов в диалоге на эту тему и реестр уже работает и активно наполняется, пишет newsnn.ru.
Решение о включении в реестр принимается Росприроднадзором после оценки заявлений и, в случае необходимости, после проведения выездной оценки. Для инспекции очень важно проверить оборудование предприятия, каждую линию, и оценить производительность, чтобы участники реестра не могли выдавать фиктивные акты утилизации.
Многие вопросы касались ошибок в представлении документов. Например, при подаче заявления часто не соблюдаются требования к разработке техрегламента. Во избежание ошибок рекомендуется оформлять документы в строгом соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2023 г. № 2400.
Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов уточнил, что ознакомиться с реестром можно на официальном сайте ЕФГИС УОИТ без регистрации. Сейчас информация содержится в разделе «Реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров».