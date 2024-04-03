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Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

В Москве прошло очередное заседание пресс-клуба ТПП России по тематике БРИКС

В Москве прошло очередное заседание пресс-клуба ТПП России по тематике БРИКС

3 апреля 2024, 08:13
Фото: фрагмент видео
В Москве состоялось заседание пресс-клуба Торгово-промышленной палаты РФ по тематике БРИКС. Участники встречи затронули вопросы, которые связаны с проблематикой развития торговых отношений между входящими в союз государствами в секторе АПК, а также представили ряд инициатив со стороны России.

Как отметил президент ТПП РФ Сергей Катырин, товарооборот аграрной продукции между Российской Федерацией и странами — участниками БРИКС с 2020 года увеличился в 2,6 раза. Сейчас идет активное развитие торговли мясной и халяльной продукцией, курятиной, зерном.

Катырин подчеркнул, что основными потребителями зерновых культур среди государств БРИКС являются Египет и Китай, а основными экспортерами этой продукции — Россия и Бразилия. Таким образом, в этом направлении соблюдается баланс. С учетом новых участников БРИКС в союзе будет сосредоточено примерно 44 процента мирового производства зерна и 42 процента его потребления.

В качестве основных препятствий сотрудничества Сергей Катырин назвал логистику и взаиморасчеты. На сегодняшний день от 70 до 80 процентов торговых расчетов осуществляются в национальных валютах.

В качестве выхода президент ТПП РФ предлагает использовать цифровые активы. Например, в России есть цифровой рубль, в Китае — цифровой юань. Это может быть наиболее коротким путем для решения проблемы взаиморасчетов.

«Тогда не понадобится касаться никаких свифтов, никаких санкций. Работа над этим идет и на уровне рабочей группы, которая у нас есть в деловом совете, и на уровне государства», — прокомментировал Сергей Катырин.

Напомним, в 2024 году в БРИКС вошли пять новых государств, что открывает широкие перспективы для всех стран, входящих в этот союз.

По данным президента ТПП России, даже пять стран БРИКС уже превосходят по паритету покупательной способности государства «Большой семерки». Согласно прогнозам, к 2030 году на них будет приходиться 30 процентов ВВП, причем в дальнейшем их доля будет только расти, подытожил президент ТПП России.

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