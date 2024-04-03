В Москве прошло очередное заседание пресс-клуба ТПП России по тематике БРИКС

По данным президента ТПП России, даже пять стран БРИКС уже превосходят по паритету покупательной способности государства «Большой семерки». Согласно прогнозам, к 2030 году на них будет приходиться 30 процентов ВВП, причем в дальнейшем их доля будет только расти, подытожил президент ТПП России.