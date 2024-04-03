Названы лучшие упражнения для расслабления спины после рабочего дня

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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В интервью NEWS.ru он также предложил тем, у кого после работы болит или ноет спина, использовать положенный под поясницу валик, по которому можно кататься вверх и вниз.
Также врач предлагает выполнять боковые наклоны и скручивания в сидячем положении. Также полезными будут наклоны головы вперед и назад. Если человек уже лежит, можно просто потянуться.
Умнов напомнил, что ложиться на кровать, особенно после трудового дня, следует постепенно. Нельзя прыгать с разбега или падать плашмя, сначала следует присесть на край постели, затем опустить туловище и только после этого поднимать на кровать ноги.
Ранее тренер Мария Волынкина назвала другие эффективные упражнения для укрепления спины. Это «супермен», «лодочка», «плана» и другие. Она подчеркнула важность правильного выполнения упражнений.