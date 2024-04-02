В РЭО объявили о старте всероссийской акции по сбору электроники «ЭлектроВесна»

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Акция стартовала 1 апреля, гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев призвал россиян провести инвентаризацию и отнести в пункты приёма не только батарейки, но и ненужную электронику. Он напомнил, что в таких отходах много опасного для окружающей среды, поэтому необходимо отправлять их в экопункты, чтобы можно было извлечь большое количество нужных для промышленности вторичных ресурсов, пишет vostokmedia.com.
Электронный мусор, по словам Буцаева, следует именно перерабатывать, таким образом Россия быстрее перейдет к экономике замкнутого цикла.
Пункты приёма подобных отходов проще всего найти через раздел «Уберу» на сайте и в мобильном приложении Uberu. В апреле они будут выделены специальным знаком. Приложение можно скачать на всех площадках. Также в Российском экологическом операторе сообщили, что своё мнение о работе приложения можно оставить в официальном телеграм-канале.
В свою очередь, заместитель гендиректора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов отметил, что количество экопунктов, принимающих те виды отходов, которые невозможно собирать раздельно на контейнерных площадках, растет. Сейчас одной из задач РЭО является информирование населения о том, насколько важно не выбрасывать, а сдавать такой мусор на переработку.