В РЭО объявили о старте всероссийской акции по сбору электроники «ЭлектроВесна»

Акция стартовала 1 апреля, гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев призвал россиян провести инвентаризацию и отнести в пункты приёма не только батарейки, но и ненужную электронику. Он напомнил, что в таких отходах много опасного для окружающей среды, поэтому необходимо отправлять их в экопункты, чтобы можно было извлечь большое количество нужных для промышленности вторичных ресурсов, пишет vostokmedia.com.