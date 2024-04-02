Норильск вошел в число благополучных для проживания городов

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
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Updated Сегодня, 17:15
Среди признанных наиболее благополучными мегаполисов — Москва, где индекс качества городской среды получил 304 балла из 360 возможных, за ней следуют Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Об этом сообщает prmira.
В рейтинге городов с населением не менее 250 тысяч человек лидируют подмосковные Мытищи и Химки, а также Ярославль.
Отдельно в рейтинге уделили внимание городам, находящимся в условно дискомфортном климате. В категории крупных городов с населением от 100 тысяч до миллиона жителей лидирует Ханты-Мансийск с 252 баллами, за ним с 228 баллами следует Сургут. А вот на почетном третьем месте оказался Норильск. Эксперты свидетельствуют: в последние годы он движется в рейтинге только вверх.
Важно напомнить: город с крайне тяжелыми климатическими и экологическими условиями в течение нескольких лет демонстрирует явные признаки преображения. В 2017 году компания «Норникель» за свой счет провела в городе широкополосный интернет.
В 2020 году благодаря компании в Норильске появился физкультурно-оздоровительный комплекс «Айка»: теперь он принимает все спортивные мероприятия. Кроме того, комплекс получил статус одного из лучших в Арктике.
В городе проводится масштабная реновация: дизайнеры и архитекторы разработали проект «Северный полис будущего». До 2035 года в него планируют вложить 120 миллиардов рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. Больше 81 миллиарда рублей из общей суммы инвестирует градообразующее предприятие — «Норникель». Проект удостоился высокой оценки как со стороны самих норильчан, так и федеральных властей.
Проблема суровой зимней погоды в городе по-прежнему актуальна: на общественных маршрутах ходят специальные северные автобусы с обогревом, имеется более полусотни обогреваемых остановок, где можно не только погреться, но и зарядить телефон.
Жизнь в городе долгое время ассоциировалась с издержками плохой экологии, пишет kp.ru. Для устранения проблемы «Норникель» запустил «Серную программу», применение которой способствовало снижению выбросов вредных веществ. Уже на первом этапе ее реализации предполагалось снизить их объем на 45%. В этот проект компанией уже инвестировано более 180 миллиардов рублей. А с 2021 года развивается проект «Чистый Норильск», в соответствии с которым за 10 лет предполагается демонтировать около 500 объектов, убрать два миллиона тонн мусора и 600 тысяч тонн металлолома.
Опыт Норильска показывает: чтобы запустить грандиозные проекты, делающие жизнь населения более комфортной, требуются немалые вложения. Государство не может справиться с этой задачей в одиночку, и без помощи бизнеса не обойтись. Сейчас речь идет о тенденции, при которой бизнес превращается в основной катализатор перемен. И эта тенденция набирает обороты.