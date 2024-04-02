Норильск вошел в число благополучных для проживания городов

Жизнь в городе долгое время ассоциировалась с издержками плохой экологии, пишет kp.ru. Для устранения проблемы «Норникель» запустил «Серную программу», применение которой способствовало снижению выбросов вредных веществ. Уже на первом этапе ее реализации предполагалось снизить их объем на 45%. В этот проект компанией уже инвестировано более 180 миллиардов рублей. А с 2021 года развивается проект «Чистый Норильск», в соответствии с которым за 10 лет предполагается демонтировать около 500 объектов, убрать два миллиона тонн мусора и 600 тысяч тонн металлолома.