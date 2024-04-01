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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

РЭО определит главные темы отчета по развитию компании в 2023 году с помощью опроса

РЭО определит главные темы отчета по развитию компании в 2023 году с помощью опроса

1 апреля 2024, 14:05
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор предлагает россиянам пройти опрос, который поможет определить темы для отчета об устойчивом развитии компании за прошлый год. Принять участие в исследовании можно до 15 апреля текущего года.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что с помощью опроса будут определяться темы, которые отражают воздействие Российского экологического оператора на экономику, окружающую среду, персонал и общество и которые могут значительно повлиять на оценки и решения групп заинтересованных сторон. Участники исследования помогут Российскому экологическому оператору повысить качество отчетности, пишет 56orb.ru.

В РЭО сообщили, что готовят отчет на основе рекомендаций Центробанка и Минэкономразвития России о нефинансовой отчетности.

Глава экспертного совета по устойчивому развитию РЭО Светлана Бик отметила, что отечественные регуляторы уже сформировали качественную методическую основу для отчетов. При этом она напомнила, что буквально на днях в среде федресурса появилась возможность размещать такие отчеты. Таким образом, по ее словам, повышается прозрачность системы нефинансовой отчетности.

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