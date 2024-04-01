РЭО определит главные темы отчета по развитию компании в 2023 году с помощью опроса

Глава экспертного совета по устойчивому развитию РЭО Светлана Бик отметила, что отечественные регуляторы уже сформировали качественную методическую основу для отчетов. При этом она напомнила, что буквально на днях в среде федресурса появилась возможность размещать такие отчеты. Таким образом, по ее словам, повышается прозрачность системы нефинансовой отчетности.