РЭО определит главные темы отчета по развитию компании в 2023 году с помощью опроса

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что с помощью опроса будут определяться темы, которые отражают воздействие Российского экологического оператора на экономику, окружающую среду, персонал и общество и которые могут значительно повлиять на оценки и решения групп заинтересованных сторон. Участники исследования помогут Российскому экологическому оператору повысить качество отчетности, пишет 56orb.ru.
В РЭО сообщили, что готовят отчет на основе рекомендаций Центробанка и Минэкономразвития России о нефинансовой отчетности.
Глава экспертного совета по устойчивому развитию РЭО Светлана Бик отметила, что отечественные регуляторы уже сформировали качественную методическую основу для отчетов. При этом она напомнила, что буквально на днях в среде федресурса появилась возможность размещать такие отчеты. Таким образом, по ее словам, повышается прозрачность системы нефинансовой отчетности.