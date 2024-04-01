Как вступить в наследство по закону без завещания

Затем, по словам специалиста, необходимо провести оценку имущества, чтобы затем оплатить госпошлину. Для наследников первой и второй очереди ее размер составляет 0,3% от стоимости имущества, но не более 100 тыс рублей и 0,6%, но не более 1 млн рублей для наследников последующих очередей.