Как вступить в наследство по закону без завещания

Posted Сегодня, 20:05
Published Сегодня, 20:05
Modified Сегодня, 20:12
Updated Сегодня, 20:12
В беседе с журналистами RuNews24.ru преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин рассказал: как только стало известно о смерти родственника, потенциальным наследникам немедленно следует немедленно посетить нотариуса. Причем сделать это нужно независимо от места последнего жительства умершего родственника.
С собою необходимо взять следующие документы:
Затем, по словам специалиста, необходимо провести оценку имущества, чтобы затем оплатить госпошлину. Для наследников первой и второй очереди ее размер составляет 0,3% от стоимости имущества, но не более 100 тыс рублей и 0,6%, но не более 1 млн рублей для наследников последующих очередей.
Спустя шесть месяцев нотариус выдаст соответствующие документы, которые подтверждают права наследников на имущество умершего человека.