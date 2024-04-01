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Posted Сегодня, 20:05

Published Сегодня, 20:05

Modified Сегодня, 20:12

Updated Сегодня, 20:12

Как вступить в наследство по закону без завещания

Как вступить в наследство по закону без завещания

1 апреля 2024, 20:05
Фото: Изображение Midjourney
Часто происходит так, что умерший родственник не подготовил заранее завещание в силу тех или иных обстоятельств. Даже в таком случае действующее законодательство регламентирует процедуру для его наследников.

В беседе с журналистами RuNews24.ru преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин рассказал: как только стало известно о смерти родственника, потенциальным наследникам немедленно следует немедленно посетить нотариуса. Причем сделать это нужно независимо от места последнего жительства умершего родственника.

С собою необходимо взять следующие документы:

  • свой паспорт;
  • свидетельства о смерти наследодателя (оригинал);
  • документы подтверждающие родственную связь с наследодателем;
  • сведения о последнем месте жительства умершего.

Затем, по словам специалиста, необходимо провести оценку имущества, чтобы затем оплатить госпошлину. Для наследников первой и второй очереди ее размер составляет 0,3% от стоимости имущества, но не более 100 тыс рублей и 0,6%, но не более 1 млн рублей для наследников последующих очередей.

Спустя шесть месяцев нотариус выдаст соответствующие документы, которые подтверждают права наследников на имущество умершего человека.

#Общество
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