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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Водители откапывают машины на дорогах Башкирии

Водители откапывают машины на дорогах Башкирии

29 марта 2024, 13:29
Фото: 1MI
Проезжающие по трассе между деревнями Баймакского района водители показали дорожную обстановку. Публикация появилась в telegram-канале Ufa_RB.

Очевидцы засняли на видео откапывающего машину из снежной кучи водителя. По неподтвержденным данным, он застрял и начал буксовать на месте. Неизвестно, случилось это с ним во время движения или нет.

Инцидент зафиксировали на дороге между деревнями Юмашево и Сайгафар. Перед водителем ВАЗа стояли еще две машины, а находившиеся внутри люди вышли из них.

Пользователи соцсетей были в шоке от увиденного и шутили про четвертый месяц зимы. Они не верят, что такая обстановка может быть на дорогах, когда снег уже должен полностью растаять.

Ранее в Башкирии ввели ограничения на трассе М-5. Однако запрет на движение касался автобусов, маршруток и грузовиков. Синоптики обещали снег и гололед.

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#Общество#Башкортостан#Дороги#Снег#Соцсети#Баймакский район#Водители#Марина Шорина
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