Водители откапывают машины на дорогах Башкирии

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Очевидцы засняли на видео откапывающего машину из снежной кучи водителя. По неподтвержденным данным, он застрял и начал буксовать на месте. Неизвестно, случилось это с ним во время движения или нет.
Инцидент зафиксировали на дороге между деревнями Юмашево и Сайгафар. Перед водителем ВАЗа стояли еще две машины, а находившиеся внутри люди вышли из них.
Пользователи соцсетей были в шоке от увиденного и шутили про четвертый месяц зимы. Они не верят, что такая обстановка может быть на дорогах, когда снег уже должен полностью растаять.