На подсветку 36 многоэтажек в Уфе потратят 300 млн рублей

Отметим, что найти подрядчика городская администрация на эту работу пытается не в первый раз — ранее торги объявлялись в ноябре минувшего года. Тогда контракт подписали с московской фирмой за 159,5 млн, однако позже в закупочной документации нашли нарушения и сделка сорвалась.