На подсветку 36 многоэтажек в Уфе потратят 300 млн рублей

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Мэрия Уфы ищет исполнителя для контракта на подсветку 36 высоток. Речь идет о зданиях на въезде в город со стороны аэропорта. Таким образом планируется создать освещение для въездных ворот столицы.
Начальная стоимость контракта составила 296,7 млн рублей. Согласно документации, выполнить подсветку подрядчик должен до 31 мая 2025 года. При этом у нее должно быть два режима: статичная и «праздничная» бегущая.
Отметим, что найти подрядчика городская администрация на эту работу пытается не в первый раз — ранее торги объявлялись в ноябре минувшего года. Тогда контракт подписали с московской фирмой за 159,5 млн, однако позже в закупочной документации нашли нарушения и сделка сорвалась.