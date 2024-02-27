Экс-гендиректор "Башкиравтодора" останется в тюрьме

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
Советский районный суд продлил меру пресечения в виде ареста Ильдару Юланову и его подельникам. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылку на пресс-службу суда.
Напомним, Ильдар Юланов ранее возглавлял "Башкиравтодор". Осенью в его отношении заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, один из крупнейших генподрядчиков строительства дорог республики "Башкиравтодор" заключил госконтракт с ООО "Киви" на поставку инертных и иных строительных материалов для возведения трассы "Бирск - Тастуба - Сатка". Сумма контракта - 91 млн рублей. Однако на деле работы не были выполнены, а сумму Ильдар Юланов и руководство ООО "Киви" - бывший владелец фирмы Ирек Шарипов и его заместитель Ришат Самматов - разделили на троих
Как передаёт РБК-Уфа, Ильдар Юланов останется в СИЗО №1 г. Уфы до 27 марта. На такой же срок продлён арест Ришату Самматову. Бывший владелец ООО "Киви" Ирек Шарипов получил самый долгий арест - до 30 апреля.
Ранее суд продлил арест Юланову до конца февраля.
Под следствием проходят и другие крупные чиновники и должностные лица Республики Башкортостан. Например, Руслан Казыханов, советник Радия Хабирова обвиняется в хищениях в 18,4 млн рублей. Ещё одна приближённая главы республики Елена Прочаковская обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения - её делом занимаются следователи Подмосковья.