Экс-гендиректор "Башкиравтодора" останется в тюрьме

Напомним, Ильдар Юланов ранее возглавлял "Башкиравтодор". Осенью в его отношении заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, один из крупнейших генподрядчиков строительства дорог республики "Башкиравтодор" заключил госконтракт с ООО "Киви" на поставку инертных и иных строительных материалов для возведения трассы "Бирск - Тастуба - Сатка". Сумма контракта - 91 млн рублей. Однако на деле работы не были выполнены, а сумму Ильдар Юланов и руководство ООО "Киви" - бывший владелец фирмы Ирек Шарипов и его заместитель Ришат Самматов - разделили на троих