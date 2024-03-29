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Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Власти Башкирии не могут помочь заблокированным грязью жителям

Власти Башкирии не могут помочь заблокированным грязью жителям

29 марта 2024, 15:25
Фото: Mash Batash
Жители микрорайона в Туймазах не могут добраться до центра города из-за размытой дороги. Власти винят во всем весенний период, пишет Telegram-канале Mash Batash.

Автор публикации уточнил, что пять семей страдают от существующей проблемы на протяжении трех лет. Их улицу уже несколько весен подряд размывает после таяния снега.

С главным районом города дома местных связывает дорога из чернозема, но сейчас ее нет, ведь все превратилось в грязь и лужи. Чтобы не затопило всю улицу, люди сами копают канавы.

Власти муниципалитета пояснили, что пока не могут заняться инфраструктурой для жителей. Сейчас за окном весна, а значит, с последствиями будут бороться после подсыхания. Предположительно, нужно найти деньги на ремонт, но это случится не раньше лета.

Ранее в соцсетях сообщалось, как жителей поселка Орловка в Янаульском районе отрезало от мира по этим же причинам. При этом в населенный пункт не могут завезти продукты, дети не ходят в школу, а почта не приносит посылки.

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#Общество#Башкортостан#Дороги#Соцсети#Туймазы#Лужа#Марина Шорина
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