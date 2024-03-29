Власти Башкирии не могут помочь заблокированным грязью жителям

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Автор публикации уточнил, что пять семей страдают от существующей проблемы на протяжении трех лет. Их улицу уже несколько весен подряд размывает после таяния снега.
С главным районом города дома местных связывает дорога из чернозема, но сейчас ее нет, ведь все превратилось в грязь и лужи. Чтобы не затопило всю улицу, люди сами копают канавы.
Власти муниципалитета пояснили, что пока не могут заняться инфраструктурой для жителей. Сейчас за окном весна, а значит, с последствиями будут бороться после подсыхания. Предположительно, нужно найти деньги на ремонт, но это случится не раньше лета.
Ранее в соцсетях сообщалось, как жителей поселка Орловка в Янаульском районе отрезало от мира по этим же причинам. При этом в населенный пункт не могут завезти продукты, дети не ходят в школу, а почта не приносит посылки.