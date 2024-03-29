Что известно о горняках из Башкирии, попавших под завалы в Амурской области

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
В Амурской области под завалами оказались 13 вахтовиков. ТАСС по ссылкой на Госкомитет по ЧС Республики Башкортостан, сообщило, что 5 из них — выходцы из нашей республики. Ранее мы рассказывали о том, что следователи завели уголовное дело на руководство АО «Покровский рудник», которому принадлежит рудник «Пионер». Также стало известно, что производственный объект является активом медного гиганта УГМК из Свердловской области.
Как передаёт газета «Республика Башкортостан», стали известны имена вахтовиков, заблокированных в шахте «Бахмут» рудника «Пионер». Это Юрий Марков, Вадим Николаев, Ролан Шарипов, Олег Симонов (все четверо — из Сибая) и Эмиль Валиханов (из Учалов).
Судя по странице в Vk, машинист самоходной буровой установки Юрий Марков любит рок-музыку — плейлист в большинстве своём состоит из песен группы ДДТ. Также много песен Игоря Растеряева, Григория Лепс и других. На стене в социальной сети довольно много репостов политических эфиров и шоу. Известно также, что у него две дочери.
Супруга Юрия занимается фотографией и вышивкой. Так, например, она делает фотоальбомы для выпускников. Она приехала на место аварии в Амурской области и записала видео о ходе спасательных работ. Она просит читателей молиться и верить в спасение мужчин.
Ролан Шарипов родился 11 сентября 1993 года. Машинист самоходной буровой установки влюблён в свою профессию, потому что значительная часть постов в социальной сети посвящена труду шахтёров. На его странице много фотографий с коллегами, а также с детьми — у него двое детей.
С 2012 по 2013 годы Ролан проходил военную службу. Шахтёром он стал как минимум 10 лет назад. Известно, что в 2019 и 2020 годах Ролан трудился на Алтае.
Вадим Николаев родился 27 августа 1992 года. С 2000 по 2009 год будущий машинист самоходной буровой установки учился в школе №6, после чего поступил в профессиональный лицей №24 в родном Сибае. В лицее Вадим получил специальность автомеханика.
В 2013 году он уже работал шахтёром — в соцсетях осталась фотография, свидетельствующая о тяжком труде. С августа 2013 по октябрь 2021 годов он был проходчиком-машинистом самоходной буровой установки в Сибайском подземном руднике. Также известно, что у него 2 дочери. На вахту он уехал 15 марта.
Олег Симонов — самый взрослый из сибайской «пятёрки», он родился 7 мая 1976 года. Учился Олег в школе №5 города Сибай. На его странице много фотографий о работе в рудниках, а первый пост представляет собой плейлист из шахтёрских песен. Так же, как остальные ребята, по профессии Олег машинист самоходной буровой установки.
Машинист погрузочно-доставочной машины Эмиль Валиханов родился 17 августа 1991 года. С 1998 по 2007 годы он учился в школе №1 города Учалы. После школы парень поступил в металлургический колледж в соседнем Белорецком районе, который окончил в 2011 году.
С первых дней после того, как стало известно о заблокированных горняках из Башкортостана, люди начали выражать слова поддержки рабочим и их близким. Более сотни комментариев собрал пост группы «Сибай | Подслушано в Зауралье» в Vk. Люди надеются на божью помощь и меры, принимаемые спасателями. Некоторые авторы комментариев обращаются непосредственно к своим знакомым, выражая им поддержку и сочувствие.
— Пусть произойдет чудо, пусть ребята будут живы! Боже дай им продолжение жизни! Им нельзя умирать вот так, только своей смертью и не скоро!
Кроме того, на сервисе Change.org появилась петиция, адресованная руководству страны. Авторы — семья Вадима Николаева — призывают принять меры по спасению шахтёров, а президента России Владимира Путина взять ситуацию на личный контроль.
По состоянию на 12:00 (по уфимскому времени) 29 марта нет информации о том, удалось ли горнякам выжить в шахте «Бахмут» рудника «Пионер».