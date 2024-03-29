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Жители Сибая выразили поддержку вахтовикам из Башкирии, оказавшимся под завалами

Что известно о горняках из Башкирии, попавших под завалы в Амурской области

29 марта 2024, 07:14
Фото: 1MI

Жители Сибая выразили поддержку вахтовикам из Башкирии, оказавшимся под завалами

Шахтёры из Сибая и Учалов воспитывали детей, увлекались рок-музыкой и много лет жизни посвятили тяжёлому труду. Теперь они находятся под завалами вдали от малой родины.

В Амурской области под завалами оказались 13 вахтовиков. ТАСС по ссылкой на Госкомитет по ЧС Республики Башкортостан, сообщило, что 5 из них — выходцы из нашей республики. Ранее мы рассказывали о том, что следователи завели уголовное дело на руководство АО «Покровский рудник», которому принадлежит рудник «Пионер». Также стало известно, что производственный объект является активом медного гиганта УГМК из Свердловской области.

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Как передаёт газета «Республика Башкортостан», стали известны имена вахтовиков, заблокированных в шахте «Бахмут» рудника «Пионер». Это Юрий Марков, Вадим Николаев, Ролан Шарипов, Олег Симонов (все четверо — из Сибая) и Эмиль Валиханов (из Учалов).

Любитель рок-музыки, отцы и шахтёры с огромным опытом

Судя по странице в Vk, машинист самоходной буровой установки Юрий Марков любит рок-музыку — плейлист в большинстве своём состоит из песен группы ДДТ. Также много песен Игоря Растеряева, Григория Лепс и других. На стене в социальной сети довольно много репостов политических эфиров и шоу. Известно также, что у него две дочери.

Супруга Юрия занимается фотографией и вышивкой. Так, например, она делает фотоальбомы для выпускников. Она приехала на место аварии в Амурской области и записала видео о ходе спасательных работ. Она просит читателей молиться и верить в спасение мужчин.

Фото: Юрий Марков / vk.com

Ролан Шарипов родился 11 сентября 1993 года. Машинист самоходной буровой установки влюблён в свою профессию, потому что значительная часть постов в социальной сети посвящена труду шахтёров. На его странице много фотографий с коллегами, а также с детьми — у него двое детей.

С 2012 по 2013 годы Ролан проходил военную службу. Шахтёром он стал как минимум 10 лет назад. Известно, что в 2019 и 2020 годах Ролан трудился на Алтае.

Фото: Ролан Шарипов / https://vk.com

Вадим Николаев родился 27 августа 1992 года. С 2000 по 2009 год будущий машинист самоходной буровой установки учился в школе №6, после чего поступил в профессиональный лицей №24 в родном Сибае. В лицее Вадим получил специальность автомеханика.

В 2013 году он уже работал шахтёром — в соцсетях осталась фотография, свидетельствующая о тяжком труде. С августа 2013 по октябрь 2021 годов он был проходчиком-машинистом самоходной буровой установки в Сибайском подземном руднике. Также известно, что у него 2 дочери. На вахту он уехал 15 марта.

Фото: vk.com / Вадим Николаев

Олег Симонов — самый взрослый из сибайской «пятёрки», он родился 7 мая 1976 года. Учился Олег в школе №5 города Сибай. На его странице много фотографий о работе в рудниках, а первый пост представляет собой плейлист из шахтёрских песен. Так же, как остальные ребята, по профессии Олег машинист самоходной буровой установки.

Фото: Олег Симонов / vk.com

Машинист погрузочно-доставочной машины Эмиль Валиханов родился 17 августа 1991 года. С 1998 по 2007 годы он учился в школе №1 города Учалы. После школы парень поступил в металлургический колледж в соседнем Белорецком районе, который окончил в 2011 году.

Поддержка

С первых дней после того, как стало известно о заблокированных горняках из Башкортостана, люди начали выражать слова поддержки рабочим и их близким. Более сотни комментариев собрал пост группы «Сибай | Подслушано в Зауралье» в Vk. Люди надеются на божью помощь и меры, принимаемые спасателями. Некоторые авторы комментариев обращаются непосредственно к своим знакомым, выражая им поддержку и сочувствие.

— Пусть произойдет чудо, пусть ребята будут живы! Боже дай им продолжение жизни! Им нельзя умирать вот так, только своей смертью и не скоро!

Кроме того, на сервисе Change.org появилась петиция, адресованная руководству страны. Авторы — семья Вадима Николаева — призывают принять меры по спасению шахтёров, а президента России Владимира Путина взять ситуацию на личный контроль.

По состоянию на 12:00 (по уфимскому времени) 29 марта нет информации о том, удалось ли горнякам выжить в шахте «Бахмут» рудника «Пионер».

#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Амурская область#Шахтёры#Авария на производстве
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