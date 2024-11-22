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Несчастный случай на производстве

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2024
Уфимка погибла на столичной вахте
22 ноября, 07:49
Водитель «Башавтотранса» и сиделка: сколько рабочих погибло в Башкирии в марте
31 марта, 04:45
За месяца в Башкирии расследованы 7 смертельных случаев с работниками
В список попал военкомат Республики Башкортостан.
1 марта, 03:35
В Башкирии погиб работник оборонного завода, едва не доживший до пенсии
В пожаре погиб электрогазосварщик, а у врача больницы, принадлежащей одной из крупнейших компаний страны, резко ухудшилось состояние.
21 января, 04:09
Работники военного комиссариата Башкирии попали в больницу с травмами
Участники происшествия лежат в больнице.
15 января, 09:35
2023
Застройщику водопровода в скандальном ЖК в Уфе вынесли приговор за смерть рабочего
На компанию подало иск о банкротстве 11 кредиторов, а рабочих не обеспечили каской.
7 декабря 2023, 10:23
Вахтовик из Башкирии попал в страшное ДТП
18 сентября 2023, 06:33
Глава СКР заинтересовался взрывом в цеху крупного предприятия Башкирии
Главный следователь России заинтересовался взрываем в цеху крупного предприятия Башкирии
9 августа 2023, 04:53
2020
В Башкирии два работника ижевской компании погибли в пьяном ДТП с трактором
Подробности и причины произошедшего сообщили в Гострудинспекции Башкирии.
17 июля 2020, 06:45
В Башкирии в ЖЭУ пытались скрыть факт несчастного случая
Во время несчастного случая пострадал тракторист «ЖЭУ № 47». Подробности передали в гострудинспекции.
20 мая 2020, 08:15
В Башкирии рабочего сбило насмерть бетонной перемычкой
Семье погибшего спустя два года выплатили компенсацию.
31 января 2020, 12:41

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