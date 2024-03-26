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Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

В Уфе рабочего насмерть придавило фанерой

В Уфе 33-летний рабочий погиб на работе

26 марта 2024, 06:16

В Уфе рабочего насмерть придавило фанерой

Тяжелые листы свалились мужчине прямо на голову.

В Уфе работник ООО «АК+» погиб на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции Башкирии.

Трагический инцидент случился 22 марта. 33-летнему оператору станка на голову свалились несколько листов ДСП. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, прибывшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

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В обстоятельствах трагедии разбираются.

«В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося», — гласит сообщение Гострудинспекции.

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