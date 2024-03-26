В Уфе 33-летний рабочий погиб на работе

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В Уфе работник ООО «АК+» погиб на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции Башкирии.
Трагический инцидент случился 22 марта. 33-летнему оператору станка на голову свалились несколько листов ДСП. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, прибывшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.
В обстоятельствах трагедии разбираются.
«В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося», — гласит сообщение Гострудинспекции.