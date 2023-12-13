Советник Хабирова обвиняется в хищениях в особо крупном размере

Казыханов, будучи ответственным секретарём ЕНОЦ, заключил два договора с АНО «УК НОЦ РБ». Якобы речь шла о разработке концепции трансформации образовательного «ландшафта» и мероприятиях «Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня». Сумма договоров составила 18,3 млн рублей. Функционер, зная, что работы по договорам не выполнены, отметился о том, что услуги оказаны. По предъявленным актам сдачи-приёмки деньги были переданы.