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В Башкирии арестовали советника Радия Хабирова

Советник Хабирова обвиняется в хищениях в особо крупном размере

13 декабря 2023, 11:49
Фото: 1MI

В Башкирии арестовали советника Радия Хабирова

Деньги должны были пойти на развитие науки и «закреплении Башкирии как ключевого центра научного превосходства России».

Советник Хабирова по науке Руслан Казыханов обвиняется в хищении бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления.

Месяц назад в офисе Евразийского научного образовательного центра (ЕНОЦ), ответственным секретарём которого он является, прошли обыски.

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Второй особый отдел следственного управления считает, что гендиректор АНО «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций Республики Башкортостан (АНО „Центр науки РБ“) Руслан Казыханов повинен в преступлении, описанном в части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничестве в особо крупном размере.

Правоохранители установили, что в прошлом году управляющей компании научно-образовательного центра (АНО «УК НОЦ РБ») выделили более 119 млн рублей из федерального бюджета. Деньги должны были пойти на реализацию нацпроекта «Наука».

Казыханов, будучи ответственным секретарём ЕНОЦ, заключил два договора с АНО «УК НОЦ РБ». Якобы речь шла о разработке концепции трансформации образовательного «ландшафта» и мероприятиях «Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня». Сумма договоров составила 18,3 млн рублей. Функционер, зная, что работы по договорам не выполнены, отметился о том, что услуги оказаны. По предъявленным актам сдачи-приёмки деньги были переданы.

Суд решил арестовать Руслана Казыханова до 6 февраля. Заместитель директора АНО «УК НОЦ РБ» получил подписку о невыезде.

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Это не первое уголовное дело в высших кругах за последнее время. В хищениях обвиняется экс-гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов, а бывшие министры ЖКХ и строительства уже получили свои сроки.

#Общество#Происшествия#Уфа#Уголовное дело#Коррупция#Новости Башкирии#Следком#Идэль Гумеров
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