Советник Хабирова обвиняется в хищениях в особо крупном размере

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Советник Хабирова по науке Руслан Казыханов обвиняется в хищении бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления.
Месяц назад в офисе Евразийского научного образовательного центра (ЕНОЦ), ответственным секретарём которого он является, прошли обыски.
Второй особый отдел следственного управления считает, что гендиректор АНО «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций Республики Башкортостан (АНО „Центр науки РБ“) Руслан Казыханов повинен в преступлении, описанном в части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничестве в особо крупном размере.
Правоохранители установили, что в прошлом году управляющей компании научно-образовательного центра (АНО «УК НОЦ РБ») выделили более 119 млн рублей из федерального бюджета. Деньги должны были пойти на реализацию нацпроекта «Наука».
Казыханов, будучи ответственным секретарём ЕНОЦ, заключил два договора с АНО «УК НОЦ РБ». Якобы речь шла о разработке концепции трансформации образовательного «ландшафта» и мероприятиях «Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня». Сумма договоров составила 18,3 млн рублей. Функционер, зная, что работы по договорам не выполнены, отметился о том, что услуги оказаны. По предъявленным актам сдачи-приёмки деньги были переданы.
Суд решил арестовать Руслана Казыханова до 6 февраля. Заместитель директора АНО «УК НОЦ РБ» получил подписку о невыезде.
Это не первое уголовное дело в высших кругах за последнее время. В хищениях обвиняется экс-гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов, а бывшие министры ЖКХ и строительства уже получили свои сроки.