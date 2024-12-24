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Советский районный суд

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Декабрь
Уфимского поджигателя и «агента ФСБ» арестовал суд
24 декабря, 11:26
Сентябрь
Начальника полиции арестовали в Уфе
25 сентября, 13:24
Июль
Заказчик оплатит лечение своей жертвы — крупного бизнесмена из Уфы
Верховный суд России оставил в силе решение по гражданскому иску выжившего при покушении киллера мужчины к заказчику его убийства, сообщает пресс-служба Советского районного суда.
19 июля, 10:56
Май
Суд вынес решение по делу о взятке главы Минтранса Башкирии Клебанова
Соответствующее решение в отношении экс-министра вынес Советский районный суд Уфы, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
8 мая, 13:51
Март
Суд продлил арест бывшему советнику главы Башкирии
Руслан Казыханов, обвиняемый в хищении 18,3 млн рублей, должен пробыть ближайшие месяцы в СИЗО.
31 марта, 11:30
Фонтан возле Детской филармонии в Уфе может перейти в собственность городских властей
Объект на одной из главных улиц Уфы наконец-то может найти владельца.
31 марта, 09:24

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