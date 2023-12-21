Радий Хабиров уволил своего арестованного советника по науке Руслана Казыханова

Напомним, будучи гендиректором «Центр науки РБ», Казыханов стал обвиняемым в мошенничестве в особо крупных размерах с использованием служебного положения. По версии следствия, советник главы Башкирии подписал два контракта с «Управляющей компанией научно-образовательного центра РБ». Чиновник представил и акты сдачи-приёмки работ, когда на самом деле они не были исполнены.