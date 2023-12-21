Радий Хабиров уволил своего арестованного советника по науке Руслана Казыханова

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Глава Башкирии подписал указ о снятии Руслана Казыханова с должности советника по науке, обвиняемого в хищении 18,3 млн рублей.
Напомним, будучи гендиректором «Центр науки РБ», Казыханов стал обвиняемым в мошенничестве в особо крупных размерах с использованием служебного положения. По версии следствия, советник главы Башкирии подписал два контракта с «Управляющей компанией научно-образовательного центра РБ». Чиновник представил и акты сдачи-приёмки работ, когда на самом деле они не были исполнены.
На прошлой неделе Верховный суд оставил без изменений решение об его аресте.
Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, Руслана Казыханова вывели из Наблюдательного совета Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Его место заняла Ирина Буренина, являющаяся директором «Управляющей компании научно-образовательного центра РБ». Также вместо Казыханова она стала ответственным секретарём Наблюдательного совета.
Ирина Буренина ранее была учредителем ныне ликвидированного ООО «МИП УГНТУ Лаборатория Бизнес-Технологий».