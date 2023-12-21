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Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Хабиров назначил нового главу Евразийского научно-образовательного центра в Уфе

Радий Хабиров уволил своего арестованного советника по науке Руслана Казыханова

21 декабря 2023, 09:13
Фото: Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Башкирии

Хабиров назначил нового главу Евразийского научно-образовательного центра в Уфе

Господин Казыханов будет находиться в СИЗО до 6 февраля.

Глава Башкирии подписал указ о снятии Руслана Казыханова с должности советника по науке, обвиняемого в хищении 18,3 млн рублей.

Напомним, будучи гендиректором «Центр науки РБ», Казыханов стал обвиняемым в мошенничестве в особо крупных размерах с использованием служебного положения. По версии следствия, советник главы Башкирии подписал два контракта с «Управляющей компанией научно-образовательного центра РБ». Чиновник представил и акты сдачи-приёмки работ, когда на самом деле они не были исполнены.

На прошлой неделе Верховный суд оставил без изменений решение об его аресте.

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Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, Руслана Казыханова вывели из Наблюдательного совета Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Его место заняла Ирина Буренина, являющаяся директором «Управляющей компании научно-образовательного центра РБ». Также вместо Казыханова она стала ответственным секретарём Наблюдательного совета.

Ирина Буренина ранее была учредителем ныне ликвидированного ООО «МИП УГНТУ Лаборатория Бизнес-Технологий».

#Происшествия#Новости Башкирии#Хабиров#Отставка#Идэль Гумеров
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