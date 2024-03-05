Призыв-2024: в войсках ждут мужчин до 30 лет

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
С 1 января 2024 года, согласно указу президента РФ Владимира Путина, возраст призыва граждан на военную службу был увеличен.
Если раньше в Вооруженные силы призывали молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, то теперь верхняя планка поднята до 30 лет. Любопытно, что сначала в Госдуме обсуждался иной возраст призыва — 21-30 лет.
По словам депутатов из профильного комитета нижней палаты парламента, это было необходимо для того, чтобы молодые люди шли в армию и на флот морально и физически зрелыми, получившими среднее специальное или высшее образование. То есть просто предполагалось сдвинуть на три года вперед нижнюю и верхнюю границы призывного возраста. Однако затем, как часто бывает, благие пожелания были отставлены в сторону. И нижнюю границу оставили без изменений, а верхнюю подняли.
Очевидно, это было сделано ради реализации другого решения власти — повысить численный состав Вооруженных сил страны до 1,5 млн военнослужащих. Напомним, что по состоянию на конец прошлого года ВС РФ располагали составом в количестве 1,15 млн солдат и офицеров, а в этом году предполагается довести этот показатель до 1,32 млн. Вместе с гражданским персоналом количественный состав ВС РФ увеличится до 2,2 млн человек.
Скорее всего, увеличение числа призываемых на военную службу связано с СВО. Поскольку власти публично отказались от второй волны мобилизации и состав участников СВО пополняется главным образом за счет контрактников, последних нужно активно набирать, чтобы восполнять боевые потери. А в Вооруженных силах уже после трех месяцев службы призывники имеют право подписывать контракт. Вместе с тем, как ранее сообщалось, вскоре такая возможность у военнослужащего появится сразу после поступления в войска — с первых дней службы.
Из других новаций — весной 2024 года планируется начать призывать военнообязанных, проживающих на новых территориях (ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей). Другое громкое прошлогоднее решение — о создании единого реестра воинского учета и электронного реестра повесток — не будет полностью реализовано в 2024 году. До конца этого года базы обоих реестров будут наполнять информацией о призывниках. Ею смогут пользоваться чиновники. А с 1 января 2025 года оба ресурса должны перейти в управление Минобороны и заработать в полноценном режиме.
Весенний призыв в ряды ВС РФ традиционно проходит с 1 апреля по 15 июля. При этом жителей некоторых удаленных от центра регионов, а также представителей отдельных профессий начнут призывать на месяц позже — с 1 мая. Работникам сельского хозяйства, подлежащим призыву, дают отсрочку до осеннего набора в Вооруженные силы из-за полевых работ.
Набор причин для отсрочки или освобождения от военной службы не изменился. Основные из них — проблемы со здоровьем призывника или его родственников, учеба на дневном отделении вуза, работа молодых людей в IT-сфере, наличие двух и более детей либо ребенка-инвалида в возрасте до трех лет, опекунство / попечительство несовершеннолетних брата или сестры и другие.
После получения повестки призывник должен в назначенный день явиться в военкомат на медицинское освидетельствование. По окончании «медкомиссии» врачи разного профиля определят степень годности молодого человека по категориям от А до Д. При этом категории В и Д предполагают освобождение призывника от военной службы. При этом с категорией В все же могут призвать в Вооруженные силы, но только на военные сборы или по мобилизации.
После медобследования гражданин попадает в руки членов призывной комиссии, которые и решат его судьбу — будет он служить или нет. Через какое-то время призывник в случае признания его годности получает уже «боевую повестку», по которой отправляется в войска.
Как отмечалось выше, в прошлом году были существенно ужесточены наказания за уклонение от военной службы по призыву. Уклонистами считаются граждане, не явившиеся в военкомат без уважительной причины спустя 20 дней после вручения повестки.
Предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность, а также поражение в правах. Причем не только для самого уклониста, но и, например, для работодателя, не сообщившего вовремя своему сотруднику о том, что его вызывают в военкомат.
Так, за неявку в военкомат по призыву гражданин получит штраф в размере 10-30 тыс. руб. (ранее он составлял от 500 до 3 тыс. руб.). Если гражданин уехал в другой регион во время призывной кампании, не поставив об этом в известность военкомат, его оштрафуют на сумму от 1 до 5 тыс. рублей. Если надолго выехал за границу — от 6 месяцев и больше, забыв уведомить об этом военный комиссариат, — получит штраф в 5-15 тыс. руб. Не явился по повестке на медобследование (или по направлению на дополнительную проверку здоровья) — 15-25 тыс. руб.
С 2024 года уклонисты также лишатся возможности сдавать экзамен на получение водительских прав и продлевать уже имеющиеся. Кроме того, им станут недоступны регистрация автомобилей, оформление кредитов и сделки с недвижимостью.