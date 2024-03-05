Призыв-2024: в войсках ждут мужчин до 30 лет

Так, за неявку в военкомат по призыву гражданин получит штраф в размере 10-30 тыс. руб. (ранее он составлял от 500 до 3 тыс. руб.). Если гражданин уехал в другой регион во время призывной кампании, не поставив об этом в известность военкомат, его оштрафуют на сумму от 1 до 5 тыс. рублей. Если надолго выехал за границу — от 6 месяцев и больше, забыв уведомить об этом военный комиссариат, — получит штраф в 5-15 тыс. руб. Не явился по повестке на медобследование (или по направлению на дополнительную проверку здоровья) — 15-25 тыс. руб.