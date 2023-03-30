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Published Сегодня, 15:56

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Updated Сегодня, 15:58

В Башкирии объявили, каким мужчинам в ближайшее время придут повестки

30 марта 2023, 15:56
Фото: 1MI
Вручение повесток регламентируется Федеральным законом.

С 1 апреля в России начинается весенний призыв, который завершится 15 июня. Призвать в армию на срочную службу могут только молодых парней в возрасте от 18 до 27 лет. Об этом информирует портал «Объясняем.рф». Отметим также, что регламентируется это и Федеральным законом.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил повысить возрастные рамки призыва и набирать в армию мужчин начиная с 21 года и до 30 лет. Тогда глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картопалов отмечал, что менять призывной возраст для весеннего призыв на срочную службу в 2023 году нет необходимости. 

Так, 13 марта в Госдуму РФ был внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста с 2024 года. Согласно тексту законопроекта, в период с 1 января по 31 декабря 2024 года будут призывать парней в возрасте от 19 до 30 лет, на следующий год призывной возраст составит от 20 до 30 лет, и от 21 до 30 лет призывать будут с 1 января 2026 года. 

Авторами законопроекта являются Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов и заместитель Юрий Швыткин. Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2024. 

Вручить повестку, по словам адвоката по военным делам Максима Гребенюка, можно только под расписку соответствующим лицом - либо военкомом, либо полицейским или администрацией по поручению военкома. 

Подробнее о весеннем призыве и о том, что нужно знать призывнику — в материале Mkset. 

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#Элина Сайфранова
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