В Башкирии объявили, каким мужчинам в ближайшее время придут повестки

Так, 13 марта в Госдуму РФ был внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста с 2024 года. Согласно тексту законопроекта, в период с 1 января по 31 декабря 2024 года будут призывать парней в возрасте от 19 до 30 лет, на следующий год призывной возраст составит от 20 до 30 лет, и от 21 до 30 лет призывать будут с 1 января 2026 года.