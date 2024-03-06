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Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

Пенсионерку едва не убило глыбой снега в Башкирии

Пенсионерку едва не убило глыбой снега в Башкирии

6 марта 2024, 16:29
Фото: 1MI
В башкирском Нефтекамске снежная глыба едва не задела проходящую рядом с домом бабушку. Соответствующая видеозапись появилась в распоряжении Telegram-канала Mash Iptash.

Все случилось возле одного из домов на проспекте Комсомольском. Место работ коммунальщики не оградили, когда с крыши скидывали снежные кучи. Они упали на тротуар рядом с двумя припаркованными автомобилями.

В этот момент рядом проходила 83-летняя пенсионерка. Она отошла от места сброса снега и продолжила путь. От лавины пострадал только забор, но его уже успели починить.

В комментариях пользователи были возмущены таким действиям управляющей компании. Они считают, что «бабушку могло сломать», если бы она прошла под окнами дома несколькими секундами ранее. Якобы травмы были бы несовместимы с жизнью.

Месяц назад в Нефтекамске у подъезда дома на улице Карла Маркса глыба снега все же задела пожилую женщину. Она спокойно сидела на скамейке — неизвестно, какие травмы получила пенсионерка. После женщине помог прохожий.

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#Общество#Башкортостан#Снег#Снег с крыши#Соцсети#Нефтекамск#Пенсионерка#Марина Шорина
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