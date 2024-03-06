Пенсионерку едва не убило глыбой снега в Башкирии

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Все случилось возле одного из домов на проспекте Комсомольском. Место работ коммунальщики не оградили, когда с крыши скидывали снежные кучи. Они упали на тротуар рядом с двумя припаркованными автомобилями.
В этот момент рядом проходила 83-летняя пенсионерка. Она отошла от места сброса снега и продолжила путь. От лавины пострадал только забор, но его уже успели починить.
В комментариях пользователи были возмущены таким действиям управляющей компании. Они считают, что «бабушку могло сломать», если бы она прошла под окнами дома несколькими секундами ранее. Якобы травмы были бы несовместимы с жизнью.
Месяц назад в Нефтекамске у подъезда дома на улице Карла Маркса глыба снега все же задела пожилую женщину. Она спокойно сидела на скамейке — неизвестно, какие травмы получила пенсионерка. После женщине помог прохожий.