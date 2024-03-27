В Башкирском селе из-за паводка заблокированы 300 человек

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Дорога, которая делалась из глины и песка, превратилась в грязь. Из-за этого в село не завозят продукты, дети не ходят в школу, а почту не приносят.
Последний раз администрация якобы ремонтировала дорогу около 20 лет назад. Жаловаться на неё жители начали в 2014, но результата не удалось добиться ни от чиновников, ни от депутатов Курултая. В министерстве строительства отремонтировать обещают каждый год. В управлении дорожного хозяйства обещали разобраться с подъездами до 2 апреля.
В комментариях пользователи в шутку заметили, что асфальт в поселке по бумагам давно лежит. Другие не нашли ничего смешного в ситуации, заявляя, что проблема серьезная и позорная.
«Отношение к людям как к мусору»;
«Сейчас чиновники и депутаты отпишутся и все забудется», — сетуют жители Башкирии.
Еще один пользователь заметил, что летом он нашел худший участок асфальтовой дороги за свою жизнь. Обнаружился он в Янаульском районе, в сторону Татышлов. Там житель Башкирии заметил ямы размером в 2-3 метра и глубиной сантиметров 50-70 см.