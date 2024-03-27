mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

В Башкирском селе из-за паводка заблокированы 300 человек

В Башкирском селе из-за паводка заблокированы 300 человек

27 марта 2024, 15:27
Фото: Mash Batash
Жители поселка Орловка в Янаульском районе Башкирии оказались отрезаны от мира из-за размытой дороги. Подъездные пути теперь под водой и в грязи. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash Batash.

Дорога, которая делалась из глины и песка, превратилась в грязь. Из-за этого в село не завозят продукты, дети не ходят в школу, а почту не приносят.

Последний раз администрация якобы ремонтировала дорогу около 20 лет назад. Жаловаться на неё жители начали в 2014, но результата не удалось добиться ни от чиновников, ни от депутатов Курултая. В министерстве строительства отремонтировать обещают каждый год. В управлении дорожного хозяйства обещали разобраться с подъездами до 2 апреля.

В комментариях пользователи в шутку заметили, что асфальт в поселке по бумагам давно лежит. Другие не нашли ничего смешного в ситуации, заявляя, что проблема серьезная и позорная.

«Отношение к людям как к мусору»;
«Сейчас чиновники и депутаты отпишутся и все забудется», — сетуют жители Башкирии.

Еще один пользователь заметил, что летом он нашел худший участок асфальтовой дороги за свою жизнь. Обнаружился он в Янаульском районе, в сторону Татышлов. Там житель Башкирии заметил ямы размером в 2-3 метра и глубиной сантиметров 50-70 см.

Какие населенные пункты затопит в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Военком из Башкирии попал в смертельную авариюЖителей Башкирии пугают согласившимися на теракт людьмиЖитель Башкирии угрожал «умному» домофону топором
#Общество#Башкортостан#Соцсети#Половодье#Марина Шорина#Янаульский район
Подпишитесь
В России вернут смертную казнь? Что говорят общественники из Башкирии
Сегодня, 03:46
Баня или апартаменты: в Уфе вспыхнул скандал из-за строительства 35-этажной гостиницы
Вчера, 10:36
«Траур только у вас в Москве»: стример из Башкирии сделал резкое заявление о трагедии
Сегодня, 03:34
На вылетевшем из Уфы самолете произошел пожар
Сегодня, 10:19
В Башкирии закрыли крупнейшую ледовую переправу через реку Белая
Сегодня, 09:47
Паводок в Башкирии: какие города и деревни могут оказаться в зоне подтопления
24 марта, 05:22
"