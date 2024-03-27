В Башкирском селе из-за паводка заблокированы 300 человек

Последний раз администрация якобы ремонтировала дорогу около 20 лет назад. Жаловаться на неё жители начали в 2014, но результата не удалось добиться ни от чиновников, ни от депутатов Курултая. В министерстве строительства отремонтировать обещают каждый год. В управлении дорожного хозяйства обещали разобраться с подъездами до 2 апреля.