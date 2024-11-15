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Цены на молоко

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2024
Ценник на сливочное масло шокировал жителей Башкирии
15 ноября, 10:39
Цены на продукты в Башкирии взлетают, а фрукты и ягоды скоро станут золотыми
29 мая, 16:26
Бананы выросли, огурцы упали: динамика цен на продукты в магазинах Башкирии
21 мая, 10:05
В Башкирии подорожали корнеплоды, хлеб и молочная продукция
29 марта, 07:43
2023
Стало известно, как за полгода изменились цены на товары и услуги в Башкирии
Рост цен в Приволжском федеральном округе составил в среднем +2,56%, сообщает Башстат
24 июля 2023, 05:10
2022
В Уфе пройдет самый долгожданный семейный фестиваль «Молочная страна»
Самый большой в России праздник молока рад снова приветствовать уфимцев и гостей, любителей полезного напитка на семейном фестивале «Молочная страна».
11 августа 2022, 05:11
2020
Что подорожало? Эксперты опубликовали статистику роста цен на продукты в Башкирии
Башстат опубликовал данные об изменении стоимости некоторых продуктов в период с 14 по 21 декабря.
25 декабря 2020, 05:52
В Башкирии остановлено производство на молзаводе
29 января 2020, 06:07
2019
В Башкирии опубликован рейтинг городов с самым дорогим молоком в регионе
Башстат опубликовал данные по стоимости литра пастеризованного молока в республике Башкортостан.
14 июля 2019, 07:50
2017
В Башкирии в зону вспышки ящура отправлено более трех тысяч литров молока
17 октября 2017, 12:01
В Башкирии в зону эпидемии ящура направили первую гуманитарную помощь
12 октября 2017, 13:24
В Башкирии малоимущей семье отказали в льготном детском питании
14 сентября 2017, 09:45

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