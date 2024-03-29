Дети пытались высушить одеяла, но сожгли дом в Башкирии

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Инцидент случился в двухэтажном доме на улице Лесной. От огня пострадала бревенчатая постройка и дощатый чулан — общая площадь, куда он распространился, превысила 92 квадратных метра.
С возгоранием удалось справиться. Помогали друг другу в этом пожарные и добровольцы.
Дознаватель МЧС выяснил, что в доме в момент ЧП были мальчики 2008 и 2012 годов рождения, которые выбежали при виде огня. Предварительно, он сушили ватные одеяла у печки, из-за чего бытовое имущество начало тлеть.
Заметив это, дети спрятали одеяла в чулан. Предположительно, через время они разгорелись, а огонь перешел на горючие материалы.
Минувшей ночью в столице Башкирии сгорело здание, где ночевали маргиналы. Его подготовили к ликвидации, но огонь внес свои коррективы.