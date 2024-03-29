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Дети пытались высушить одеяла, но сожгли дом в Башкирии

Дети пытались высушить одеяла, но сожгли дом в Башкирии

29 марта 2024, 14:12
Фото: МЧС по РБ
В деревне Мечетлино Салаватского района многодетная семья осталась без дома после пожара. Причиной стала неосторожность несовершеннолетних, передает МЧС по Башкирии.

Инцидент случился в двухэтажном доме на улице Лесной. От огня пострадала бревенчатая постройка и дощатый чулан — общая площадь, куда он распространился, превысила 92 квадратных метра.

С возгоранием удалось справиться. Помогали друг другу в этом пожарные и добровольцы.

Дознаватель МЧС выяснил, что в доме в момент ЧП были мальчики 2008 и 2012 годов рождения, которые выбежали при виде огня. Предварительно, он сушили ватные одеяла у печки, из-за чего бытовое имущество начало тлеть.

Заметив это, дети спрятали одеяла в чулан. Предположительно, через время они разгорелись, а огонь перешел на горючие материалы.

Минувшей ночью в столице Башкирии сгорело здание, где ночевали маргиналы. Его подготовили к ликвидации, но огонь внес свои коррективы.

Крупный пожар этой ночью произошел в Орджоникидзевском районе Уфы
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#Происшествия#Пожар#Башкортостан#МЧС#Стерлитамакский район#Марина Шорина
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