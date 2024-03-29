Крупный пожар этой ночью произошел в Орджоникидзевском районе Уфы

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Сегодня ночью в Службу спасения 112 позвонила взволнованная женщина и сообщила, что по ул. Суворова горит крупное здание, которое давно не эксплуатировалось и было подготовлено к сносу. Пожарные выдвинулись на место возгорания. К их приезду огонь охватил весь периметр. Специалисты оперативно приступили к тушению и вскоре работу закончили. Пострадавших и погибших нет.
По словам местных жителей, в здании часто ночевали бомжи и различные личности, ведущие асоциальный образ жизни.