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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

В МЧС озвучили подробности пожара в уфимской многоэтажке

Спасавшийся от огня уфимец сбегал от пожарных

28 марта 2024, 16:08
Фото: МЧС по РБ

В МЧС озвучили подробности пожара в уфимской многоэтажке

В МЧС по Башкортостану озвучили подробности вечернего пожара на улице Джалиля Киекбаева в Уфе.

Спасаемый убегал от пожарных. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь в квартире на 14-м этаже. Из окон виднелся густой черный дым, о котором и писали очевидцы в соцсетях.

В квартире горели бытовые предметы на площади в 10 квадратных метров. Огонь удалось оперативно локализовать и потушить, заверяют в ведомстве.

Видео: МЧС по РБ

Из дома эвакуированы 30 человек. Висевший на балконной раме мужчина пытался спрятаться от пожарных по неизвестным причинам. Обстоятельства возгорания еще предстоит выяснить.

В комментариях пользователи рекомендовали отправить на освидетельствование мужчину. Якобы он мог быть в состоянии опьянения, что и привело к возгоранию. Это могло бы объяснить его поведение.

Уфимец пытался спастись от огня в квартире на 15 этаже
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