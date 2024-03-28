Спасавшийся от огня уфимец сбегал от пожарных

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Спасаемый убегал от пожарных. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь в квартире на 14-м этаже. Из окон виднелся густой черный дым, о котором и писали очевидцы в соцсетях.
В квартире горели бытовые предметы на площади в 10 квадратных метров. Огонь удалось оперативно локализовать и потушить, заверяют в ведомстве.
Из дома эвакуированы 30 человек. Висевший на балконной раме мужчина пытался спрятаться от пожарных по неизвестным причинам. Обстоятельства возгорания еще предстоит выяснить.
В комментариях пользователи рекомендовали отправить на освидетельствование мужчину. Якобы он мог быть в состоянии опьянения, что и привело к возгоранию. Это могло бы объяснить его поведение.