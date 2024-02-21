Курение могло стать причиной гибели мужчины на пожаре в Башкирии

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Сотрудникам ведомства сообщили о возгорании на улице Горького. Выяснилось, что бытовые предметы загорелись внутри частного бревенчатого дома. Пожарные и добровольцы потушили горение на площади 10 «квадратов».
Очевидцы до прибытия огнеборцев из дома вытащили мужчину 1988 года рождения. Позже медикам останется лишь констатировать его смерть.
По неподтвержденной информации, огонь мог случиться из-за неосторожности при курении. На месте работает следственно-оперативная группа.