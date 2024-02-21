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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Курение могло стать причиной гибели мужчины на пожаре в Башкирии

Курение могло стать причиной гибели мужчины на пожаре в Башкирии

21 февраля 2024, 13:27
Фото: МЧС по РБ
В деревне Янагушево Мишкинского района сегодня днем, 21 февраля, случился пожар. Мужчина 36 лет не пережил его. Подробности озвучили в МЧС по Башкортостану.

Сотрудникам ведомства сообщили о возгорании на улице Горького. Выяснилось, что бытовые предметы загорелись внутри частного бревенчатого дома. Пожарные и добровольцы потушили горение на площади 10 «квадратов».

Очевидцы до прибытия огнеборцев из дома вытащили мужчину 1988 года рождения. Позже медикам останется лишь констатировать его смерть.

По неподтвержденной информации, огонь мог случиться из-за неосторожности при курении. На месте работает следственно-оперативная группа.

Фото: МЧС по РБ
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#Происшествия#Пожар#Башкортостан#МЧС#Мишкинский район#Марина Шорина
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