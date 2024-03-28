Фитнес-тренер сообщил о пользе высокоинтенсивных тренировок

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Такие тренировки занимают меньше времени, чем обычные, и способствуют снижению артериального давления. Более того, их можно адаптировать к различным видам активности, таким как бег, ходьба или езда на велосипеде. Однако перед началом интенсивной тренировки необходимо провести разминку, включающую как общую, так и специальную разминку, пишет pravda.ru.
Перед тренировкой лучше провести разминку. К примеру, динамическая растяжка или суставная гимнастика направлена на улучшение кровоснабжения суставов и повышение их подвижности, объяснил фитнес-тренер Юрий Аверьянов.
Следует помнить, что высокоинтенсивные тренировки могут оказать серьезное воздействие на сердце и сосуды, поэтому важно контролировать пульс. Рекомендуется вычислить предельный пульс с помощью формулы 220 минус ваш возраст. Кроме того, перед началом интенсивных тренировок необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы исключить возможные риски, и обратить внимание на правильное питание и регулярность тренировок.