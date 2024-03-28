mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Фитнес-тренер сообщил о пользе высокоинтенсивных тренировок

Фитнес-тренер сообщил о пользе высокоинтенсивных тренировок

28 марта 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney
Интенсивные тренировки, нацеленные на улучшение выносливости, имеют множество преимуществ. Они способствуют улучшению метаболизма и помогают снизить вес за счет периодов интенсивной нагрузки и восстановления.

Такие тренировки занимают меньше времени, чем обычные, и способствуют снижению артериального давления. Более того, их можно адаптировать к различным видам активности, таким как бег, ходьба или езда на велосипеде. Однако перед началом интенсивной тренировки необходимо провести разминку, включающую как общую, так и специальную разминку, пишет pravda.ru.

Перед тренировкой лучше провести разминку. К примеру, динамическая растяжка или суставная гимнастика направлена на улучшение кровоснабжения суставов и повышение их подвижности, объяснил фитнес-тренер Юрий Аверьянов.

Следует помнить, что высокоинтенсивные тренировки могут оказать серьезное воздействие на сердце и сосуды, поэтому важно контролировать пульс. Рекомендуется вычислить предельный пульс с помощью формулы 220 минус ваш возраст. Кроме того, перед началом интенсивных тренировок необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы исключить возможные риски, и обратить внимание на правильное питание и регулярность тренировок.

Подпишитесь
Жители 100-летнего дома в Уфе остались без канализации
Сегодня, 07:40
Наказание за 20 миллионов в Кумертау
Сегодня, 05:36
В Башкирском селе из-за паводка заблокированы 300 человек
Вчера, 15:27
Стало известно место мэра Уфы в рейтинге коллег среди других городов
Сегодня, 05:06
Уфимцы полтора часа избивали соседа на глазах его семьи
Вчера, 15:46
Заработная плата хоккеиста «Салавата Юлаева» удивила даже самых богатых уфимцев
Сегодня, 04:39
"