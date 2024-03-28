Фитнес-тренер сообщил о пользе высокоинтенсивных тренировок

Такие тренировки занимают меньше времени, чем обычные, и способствуют снижению артериального давления. Более того, их можно адаптировать к различным видам активности, таким как бег, ходьба или езда на велосипеде. Однако перед началом интенсивной тренировки необходимо провести разминку, включающую как общую, так и специальную разминку, пишет pravda.ru.