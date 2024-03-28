Экс-капитан полиции в Уфе заработал не нелегалах около 262 тыс. рублей

По данным тг-канала, он зарегистрировал 395 человек в ООО «Строительно-монтажная компания» и ещё 129 — в ООО «Премьер» — по поддельным документам. В период с апреля по октябрь 2017 мужчина заработал на этом порядка 262 тысяч рублей.