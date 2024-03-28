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В Уфе экс-капитан полиции подозревается в оформлении 524 нелегальных мигрантов

Экс-капитан полиции в Уфе заработал не нелегалах около 262 тыс. рублей

28 марта 2024, 04:32
Фото: 1MI

В Уфе экс-капитан полиции подозревается в оформлении 524 нелегальных мигрантов

Ему предъявлены обвинения по статьям о получении взятки и превышении должностных полномочий.

В Уфе задержаны бывший капитан полиции и двое его подельников. За денежное вознаграждение они ставили нелегальных мигрантов на учёт, сообщает телеграм-канал Mash.

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По данным тг-канала, он зарегистрировал 395 человек в ООО «Строительно-монтажная компания» и ещё 129 — в ООО «Премьер» — по поддельным документам. В период с апреля по октябрь 2017 мужчина заработал на этом порядка 262 тысяч рублей.

Мигранты благодаря этому имели право на работу и неоднократный въезд в страну сроком на три года от имени ООО «Башэнерготранс». Ущерб, который он нанёс государству в виде упущенного фиксированного авансового платежа составил около 1,6 млн.

Как сообщал Mkset, ранее по итогам проверки МВД было выявлено около 340 административных правонарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ. Так, было выявлено и пресечено более 120 фактов фиктивной регистрации иностранных граждан. Возбуждено около 80 уголовных дел.

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