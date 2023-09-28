В Уфе задержали мигрантов, которые подожгли двоих посетителей развлекательного центра

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
В Уфе задержаны двое иностранных граждан, которые ранее подожгли двух мужчин на входе в клуб в культурно-развлекательном комплексе «Мегаполис». По информации СМИ, инцидент произошел в ночь на 28 сентября.
«В Уфе полицейские в кратчайшие сроки задержали двух иностранцев, совершивших поджог в торгово-развлекательном центре», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, ранее на этой неделе группа мужчин из Узбекистана устроила массовую драку с применением холодного и травматического оружия. Один из участников конфликта, вооружившись топором, нанес двоим мужчинам в возрасте 28 и 32 лет несколько ударов по голове и другим частям тела. На следующий день мужчину задержали — его подозревают в покушении на убийство.