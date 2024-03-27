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Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Законодатели планируют навести серьёзный порядок в миграционной сфере

В Госдуме планируют серьёзно взяться за вопрос с мигрантами

27 марта 2024, 06:07
Фото: 1MI

Законодатели планируют навести серьёзный порядок в миграционной сфере

Решение принято после теракта в Красногорске МО.

Депутаты Государственной Думы предложили создать межфракционную рабочую группу, чтобы проанализировать и отрегулировать законодательство в части миграционной политики. Первым, с такой инициативой выступил Вячеслав Володин, спикер «Справедливой России». Законодатели рассчитывают, что так они смогут навести порядок в миграционной сфере.

По словам председатель СРЗП Сергея Миронова, пересмотра требует наша реальность:

«Очевидно, что трагедия в „Крокус Сити Холле“ сплотила не только общество, но и депутатский корпус. Налицо готовность вплотную заняться миграционной политикой, что нельзя не приветствовать», — отметил Миронов.

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Депутаты готовы предложить сразу несколько инициатив по регулированию миграционной политики. К примеру, есть предложение поставить под запрет патентную систему для мигрантов. К тому же стоит ужесточить требования к знанию русского языка для соискателей гражданства России, а в некоторых направлениях работодателям предлагают и вовсе ограничить приём на работу иностранцев.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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