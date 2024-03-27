В Госдуме планируют серьёзно взяться за вопрос с мигрантами

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Депутаты Государственной Думы предложили создать межфракционную рабочую группу, чтобы проанализировать и отрегулировать законодательство в части миграционной политики. Первым, с такой инициативой выступил Вячеслав Володин, спикер «Справедливой России». Законодатели рассчитывают, что так они смогут навести порядок в миграционной сфере.
По словам председатель СРЗП Сергея Миронова, пересмотра требует наша реальность:
«Очевидно, что трагедия в „Крокус Сити Холле“ сплотила не только общество, но и депутатский корпус. Налицо готовность вплотную заняться миграционной политикой, что нельзя не приветствовать», — отметил Миронов.
Депутаты готовы предложить сразу несколько инициатив по регулированию миграционной политики. К примеру, есть предложение поставить под запрет патентную систему для мигрантов. К тому же стоит ужесточить требования к знанию русского языка для соискателей гражданства России, а в некоторых направлениях работодателям предлагают и вовсе ограничить приём на работу иностранцев.