В Госдуме планируют серьёзно взяться за вопрос с мигрантами

Депутаты готовы предложить сразу несколько инициатив по регулированию миграционной политики. К примеру, есть предложение поставить под запрет патентную систему для мигрантов. К тому же стоит ужесточить требования к знанию русского языка для соискателей гражданства России, а в некоторых направлениях работодателям предлагают и вовсе ограничить приём на работу иностранцев.