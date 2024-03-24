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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

В Башкирии на воинский учет поставили свыше 138 иностранцев

В Башкирии более 138 мигрантов с российским паспортом встали на воинский учет

24 марта 2024, 12:03
Фото: 1MI

В Башкирии на воинский учет поставили свыше 138 иностранцев

Некоторые из них поступили на военную службу по контракту.

С начала 2024 года в Башкирии на воинский учёт было поставлено свыше 138 иностранных граждан, принявших гражданство РФ. Отмечается, что среди них ряд граждан поступили на военную службу на контрактной основе.

Ранее сотрудники отдела при содействии работников военного комиссариата РБ провели совместные мероприятия в местах сосредоточения-работы и отдыха иностранцев и лиц, получивших гражданство.

«Выявлено 12 иностранных граждан в возрасте от 18 до 30 лет, из которых некоторые получили гражданство РФ, в связи с чем им выдана повестка для постановки на воинский учет в военном комиссариате. Оставшимся гражданам разъяснены требования, о необходимости при получении гражданства нашей страны, встать на воинский учет в военном комиссариате по месту проживания, а также о возможности получения гражданства при заключении контракта с МО РФ», — сообщили в следственном отделе СК России по Уфимскому гарнизону.

Напомним, ранее в Уфе прошла профилактическая операция «Резиновая квартира». По результатам проверок выявлено около 340 административных правонарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ.

Так, было выявлено и пресечено более 120 фактов фиктивной регистрации иностранных граждан. Возбуждено около 80 уголовных дел. Городские и районные суды вынесли 21 решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации.

#Уфа#Новости Башкирии#Армия#Миграция#Трудовая миграция#Срочная служба в армии
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