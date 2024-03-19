Сотрудники МВД в Башкирии нашли и депортировали десятки нелегалов

Напомним, ранее громкий инцидент с участием мигрантов произошел в уфимском ночном клубе. Охранник заведения отказался впустить двух иностранных граждан, подозревая, что те находятся в состоянии алкогольного опьянения. Между иностранными ними возник конфликт. Тогда у злоумышленников возникла идея поджечь отказавшего им охранника.