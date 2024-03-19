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80 уголовных дел возбудили в Башкирии по итогам профилактической операции МВД

Сотрудники МВД в Башкирии нашли и депортировали десятки нелегалов

19 марта 2024, 06:53
Фото: 1MI

80 уголовных дел возбудили в Башкирии по итогам профилактической операции МВД

По итогам профилактического операции «Резиновая квартира» было возбуждено свыше 80 уголовных дел, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В рамках мероприятия сотрудники ведомства поверили свыше 900 объектов: от железнодорожных станций до общепита и дачных участков. По результатам проверок выявлено около 340 административных правонарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ.

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Суммарно было выявлено и пресечено более 120 фактов фиктивной регистрации иностранных граждан. Возбуждено около 80 уголовных дел. Городские и районные суды вынесли 21 решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации.

Напомним, ранее громкий инцидент с участием мигрантов произошел в уфимском ночном клубе. Охранник заведения отказался впустить двух иностранных граждан, подозревая, что те находятся в состоянии алкогольного опьянения. Между иностранными ними возник конфликт. Тогда у злоумышленников возникла идея поджечь отказавшего им охранника.

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#Происшествия#Новости Башкирии#Азамат Нухов#МВД России#Мигранты
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