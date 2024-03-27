Бюрократы или рейдеры: кто пытается помешать экспортным успехам России?

От такого удара пострадала одна из самых масштабных по своему охвату и динамике развития российских компаний, присутствующих на этом рынке, — Торговый дом «РИФ». Ей напрямую установили запрет на вывоз из портов зерна, направляющегося в дружественные страны, включая и Египет. Поводом для подобного решения являлись фитосанитарные претензии от ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна» (ЦОКЗ), в которых говорилось о наличии в готовящейся на экспорт продукции «карантинной сорной растительности».