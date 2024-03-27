Бюрократы или рейдеры: кто пытается помешать экспортным успехам России?

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
При этом эксперты обращают внимание на то, что сейчас задним числом пытаются де-факто пересмотреть тарифные квоты на вывоз зерна, которые, согласно приказу Министерства сельского хозяйства РФ от 7 февраля, удалось распределить между 261 экспортером, что может испортить весь наработанный ранее позитив, пишет Росбалт.
От такого удара пострадала одна из самых масштабных по своему охвату и динамике развития российских компаний, присутствующих на этом рынке, — Торговый дом «РИФ». Ей напрямую установили запрет на вывоз из портов зерна, направляющегося в дружественные страны, включая и Египет. Поводом для подобного решения являлись фитосанитарные претензии от ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна» (ЦОКЗ), в которых говорилось о наличии в готовящейся на экспорт продукции «карантинной сорной растительности».
Однако из тех же самых хранилищ и причалов другие компании до сих пор могут без всяких проволочек экспортировать такое же зерно. На фоне введенного запрета все чаще высказываются версии, что компания «РИФ» выступает жертвой банального «коммерческого заказа».
Стоит отметить, что попытки ограничения работы такого серьезного экспортера зерна идут наперекор усилиям России по обеспечению общемировой продовольственной безопасности и напрямую противоречат озвученной российским президентом задаче стимулировать развитие отечественной экономики в условиях напряженной геополитической ситуации.
«Буквально на прошлой неделе Владимир Путин на коллегии ФСБ дал понять, что российские компании сейчас, даже несмотря на гнет санкций и нечестную конкуренцию, продолжают развиваться и им в этом необходимо оказывать поддержку», — указывает на стратегию государства авторитетный российский экономист и публицист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.
Эксперт считает, что подобная тактика госконтролера должна объясняться погоней за формальной отчетностью или… Аргументом в пользу последнего предположения можно считать тот факт, что буквально на днях владельцам компании-экспортера было предложено продать бизнес за 11 миллиардов рублей при рыночной стоимости в 85 миллиардов.
Каковы последствия такой стратегии? Никита Кричевский считает, что из-за недостатка предложения случится серьезное подорожание зерна не только на рынке Африки, но и на мировом. При этом отсутствующее предложение попробуют закрыть другие мировые игроки, но нехватка зерна отразится на большинстве стран, что уже происходят сейчас.
Политолог Марат Баширов говорит о высокой вероятности срыва и недостижения результатов национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Также эксперт видит опасность в подрыве репутации России как значимого поставщика продовольствия на мировые рынки.
В любом случае сейчас время работает против интересов России — из-за препирательств и бюрократического крючкотворства долгожданная зерновая продукция не может выйти из портов.